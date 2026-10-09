Една специалност изпревари ИТ сектора по заплати. Дават хиляди, а няма кандидати

Обрат на пазара на труда! Дипломата по „Военно дело“ вече носи по-висок доход от тази по компютърни науки. Това показват най-новите данни от Рейтинговата система на висшите училища, представени от Министерството на образованието и науката.

Докато до 2022 г. ИТ специалностите бяха безспорен лидер по възнаграждения, днес кадрите в сектор „Сигурност и отбрана“ бележат рекордни скокове. Завършилите „Военно дело“ оглавяват класацията със среден облагаем доход от 3747 евро, изпреварвайки „Информатика и компютърни науки“ (2553 евро) и „Национална сигурност“ (2472 евро). За последните четири години заплатите във военното направление са се увеличили с внушителните 280%.

Абсолютен първенец по доходи сред конкретните университетски програми остава магистратурата по „Администрация и управление“ в Американския университет в България с 5591 евро. Веднага след нея обаче се нарежда магистърската програма по „Военно дело“ във Военната академия с 4913 евро, оставяйки зад себе си ИТ магистратурите на Софийския университет и НБУ.

Въпреки финансовата привлекателност и практически липсващата безработица (под 1%), секторът страда от липса на кандидат-студенти - близо четвърт от местата по държавна поръчка във „Военно дело“ остават празни.

Средният доход на висшистите у нас продължава да расте, достигайки 1625 евро, а делът на завършилите, които напускат страната или не се осигуряват в България, е спаднал до рекордните 13%.