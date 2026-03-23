"Часът на DEVIN" учи близо 26 000 деца за баланса между природата и технологиите

„Часът на DEVIN“ продължава да разширява своята общност в цяла България и да привлича съмишленици с мисията си да възпитава здравословни навици за правилна хидратация, баланс и опазване на околната среда. За трета поредна година инициативата обединява хиляди деца в клас по повод Световния ден на водата – 22 март. През 2026 г. близо 26 000 ученици от 149 училища се включват в обучението, за да направят заедно значима стъпка към изграждането на по-здравословен начин на живот. Това бележи значителен ръст с близо 50% спрямо рекордния интерес, отбелязан в предходната година.

„Часът на DEVIN“ е съвместната инициатива на „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“ и е част от проекта „Влез в зеления кръг“, чиято цел е въвеждане на екообразованието в България. В рамките на „Часът на DEVIN“ децата влизат в специалната класна стая на бранда и пчеличката Биззи – образователен герой, който по забавен и достъпен начин ги запознава с ролята на водата за човешкото тяло и природата. Чрез анимационни видеа и игри учениците научават кога и защо е важно да се хидратират и как водата присъства в ежедневието им.

Тази година инициативата надгражда своя образователен формат с нов урок – „Екранът показва, природата доказва“, разработен в партньорство с фондация Offline Kids. Той цели да развие умения за дигитален баланс и критично мислене, като насърчава децата да използват технологиите осъзнато и да разпознават подвеждаща информация.

Въвеждането на темата идва в отговор на все по-ранното и продължително използване на екрани от децата, което може да повлияе на тяхното здраве, концентрация и възприятие за света. Обръща се специално внимание, че не всичко, което децата виждат на екран, е истина.

„Часът на DEVIN“ продължава да се развива като платформа, която изгражда общност от деца с осъзнато отношение към здравето и природата. „Вярваме, че именно чрез такива инициативи можем да създадем устойчиви навици у най-малките – както за правилна хидратация, така и за отговорно поведение в съвременния дигитален свят. Затова показваме и връзката между човека и природата – как чистотата на водата започва от нейния източник, а чрез пчелите, които отглеждаме в района на извора на DEVIN Изворна, следим състоянието на околната среда и гарантираме, че тя остава чиста и недокосната“, коментира Христина Вучева, маркетинг директор на DEVIN.

"Изключително вълнуващо за нас е участието в инициативата "Часът на Девин", споделя още Александрина Георгиева, създател на Offline Kids. „Вложихме много в разработените материали, за да могат децата по забавен и интерактивен начин да възприемат важно в съвременния свят послание - дигиталните технологии са прекрасен инструмент, когато ги използваме по разумен начин."

Като финал на инициативата ще се проведе и томбола с награди, сред които преси за бутилки, интерактивна дъска и кутии за хранене, насърчаващи устойчивия начин на живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com