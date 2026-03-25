МВР с гореща информация за Пепи Еврото

Петьо Петров - Пепи Еврото не е задържан в Сърбия. Този отговор е получила страната ни чрез Интерпол.

Това съобщи служебният вътрешен министър Емил Дечев в подкаста "Контракоментар".

Дечев обясни, че сърбите са проверили в техните системи, включително Гранична полиция, и няма данни Еврото да е бил задържан там. Твърденията за ареста на избягалия през 2023 година бивш следовател се появиха преди дни. Дечев коментира, че големият проблем е в теча на информация и Еврото е можело да бъде задържан у нас. Той избяга минути преди акцията по задържането му. Тя бе по повод кръга за влияние в магистратските следи "Осемте джуджета".

Вътрешният министър се спря и на други случаи с избягали от правосъдието. И посочи, че това, че Сърбия не е член на ЕС и има издадена Европейска заповед за арест за Еврото, а е пуснат за издирване през Интерпол само по себе си не е проблем. Но всичко зависело от самата държава и здравината на техните служби.

В понеделник служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че МВР е подало искане до сръбските власти за информация относно задържане на Петьо Петров – Еврото.

Бившият следовател Петьо Петров – Еврото е в неизвестност от близо три години.

