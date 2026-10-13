Катастрофа с два камиона затвори пътя Русе – Велико Търново

Главният път Русе – Велико Търново е затворен за движение след катастрофа между два камиона. Инцидентът е станал около 19:30 часа в района на село Първомайци, като при сблъсъка е пострадал един от водачите.

Движението в участъка се пренасочва по обходен маршрут през селото.

По-рано същата вечер във Велико Търново лек автомобил е блъснал 37-годишна жена на пешеходна пътека. Пострадалата е откарана в болница с травма на крака.

На жената са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.