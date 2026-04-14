Предаваме на Франция 15-годишен, плашил с бомби

Франция официално поиска екстрадицията на 15-годишен ученик от София, обвинен в изпращането на серия от фалшиви бомбени заплахи към учебни заведения. Софийският градски съд и Апелативният съд вече дадоха зелена светлина за предаването на младежа на френското правосъдие.

Според съдебното решение ученикът е роден във Франция, но пребивава постоянно в българската столица.

Разследването сочи, че на 8 и 10 октомври 2025 г. той е изпратил електронни съобщения за поставени взривни устройства, като в тях се е позовал на терористичната организация „Ислямска държава“.

В резултат на тези действия прокуратурата в Страсбург издаде Европейска заповед за арест на 29 октомври същата година.

Тъй като обвиняемият е непълнолетен, процесът срещу него ще се води по специални процедури, предвидени за неговата възрастова група. Френското законодателство ограничава санкциите за непълнолетни до половината от максимално предвиденото наказание за съответното престъпление.

В конкретния случай най-тежката присъда, която ученикът може да получи, е лишаване от свобода за срок до 2 години и 6 месеца.





