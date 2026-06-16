Дете с тротинетка се заби в автобус, в болница е

Пореден тежък инцидент с участието на алтернативно превозно средство вдигна на крак спешните служби в морската ни столица и за пореден път повдигна въпроса за безопасността по пътищата. Малолетно момче от Варна се озова в болнично заведение, след като се удари с управляваната от него тротинетка в дясната странична част на пътнически автобус от градския транспорт. От Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи във Варна съобщиха, че произшествието е станало вчера, като основните причини за сблъсъка са несъобразена скорост и грубо нарушаване на правилата за движение.

Според официалната информация от полицията, тийнейджърът е управлявал детското возило по пътно платно без предимство. При навлизането си в кръстовището, младежът не е спрял и не е пропуснал преминаващото голямо превозно средство, което е довело до неизбежния и силен удар в дясната страна на автобуса. На мястото веднага са пристигнали екипи на пътна полиция и бърза помощ, които са оказали първа помощ на пострадалите.

Фрактури и контузии след жестокия сблъсък

Вследствие на удара малолетният варненец е получил сериозни травми и е транспортиран спешно към болницата. Медицинските прегледи са установили, че момчето е с фрактура на лопатката. То е настанени за лечение в клиниката по травматология, като лекарите уверяват, че към момента няма непосредствена опасност за живота му.

Сблъсъкът обаче не е преминал без последствия и за хората, пътували в градския транспорт. При рязкото спиране на автобуса или от самия удар е пострадала и една от пътничките в превозното средство. Тя е получила сериозни контузии в областта на лявото рамо и гръдния кош, както и прорезна рана на главата. След като е била прегледана детайлно от медицинските екипи и раните ѝ са били обработени, жената е освободена за домашно лечение.

Стряскаща статистика и нужда от строг контрол над тротинетките

Този случай за пореден път поставя на дневен ред огромния проблем с масовото и често неконтролирано управление на тротинетки от малолетни и непълнолетни лица в градски условия. Въпреки съществуващите законови ограничения и правила, децата масово излизат по натоварените улици без необходимата екипировка, без да познават пътните знаци и без да си дават сметка за реалните опасности на пътя. Органите на реда отново призовават родителите за по-висока отговорност и засилен контрол над това как и къде децата им използват подобни превозни средства, за да се избегнат бъдещи подобни инциденти, които могат да завършат с фатален край.



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