Брутален бой в София! Замесен държавен служител

Каква е причаната за разправията

27 авг 25 | 17:16
210
Стандарт Новини

Гаменска история в центъра на столицата със замесен държавен служител. 

Меле в центъра на София този следобед. Биха се двама мъже и двама служители от Центъра за градска мобилност заради поставена скоба на автомобил. 

Случаят е от около 15 часа този следобед на ул. "Дунав". 

На кадрите се вижда как двама мъже се опитват сами да премахнат скобата от колата си. В следващия момент до тях спира автомобил на Центъра за градска мобилност. До боя се стига след скандал между мъжете и служителите, съобщиха за  бТВ от СДВР. 

На място са били изпратени екипи на полицията, а четиримата мъже са откарани за медицински преглед. 

По случая е образувано досъдебно производство. 

