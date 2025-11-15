Шокиращи разкрития за садиста, убил кучето Мая

Излязоха шокиращи подробности около драмата с убийството на кучето Мая.

Лекарят-садист от Военномедицинската академия д-р Ненад Цоневски, който умишлено прегази с автомобила си и уби по особено мъчителен начин бездомното куче Мая, докато четириногото спи пред гаража му в столичния кв. „Разсадника“, може да се окаже сериен убиец на животни.

Това разкриват сензационно служители от ВМА, които също са останали потресени от зверството на 29-годишния хирург, родом от Северна Македония.

Само преди няколко месеца д-р Ненад Цоневски е блъснал и друго бездомно куче с автомобила си, но случаят е бил неглижиран, тъй като животното не пострадало сериозно, а медикът се оправдал, че изобщо не го е видял, твърдят запознати.

„Случката се състоя привечер в края на месец юни, не помня точния ден, на паркинга пред ВМА, малко след бариерата за пропуск на автомобили. Тогава Ненад блъсна с колата си, докато правеше маневра, за да излезе, лежащо наоколо бездомно куче, което изскимтя и избяга, без да бъде сериозно наранено.

Бях свидетел на случката, но още преди да го попитам какво прави, той притеснено започна да се вайка, че не го видял – очите му оттекли, излизал от операция. Повярвах му и даже го успокоявах, а сега осъзнавам, че този човек мрази кучетата и умишлено иска да им навреди“, разказва санитар от ВМА, пожелал анонимност, за да не си навлече проблеми с ръководството на болницата.

Според думите му след случката с прегазеното от д-р Цоневски 14-годишно бездомно куче Мая, лекари от ВМА си спомнили, че до тази пролет медикът е живеел под наем в апартамент в блок 313 в „Младост“, а именно в този район били регистрирани серия от случаи с отровени с антифриз кучета.

„В болницата масово се говори, че д-р Цоневски може да е серийният убиец на кучета от ж.к „Младост“. Естествено, това не може да се докаже, но за всички нас е ясно, че с кариерата му в България е свършено. А казват, че е бил изключително добър в коремната хирургия и даже асистирал на професорите Деян Йорданов и Георги Байчев при сложни и многочасови операции“, разкрива санитарят от ВМА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com