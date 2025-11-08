Японска диетоложка посочи 5 плода за силен имунитет

Плодовете са едно от най-мощните средства за поддържане на здравето и дълголетието. Японската диетоложка Мичико Томиока отбеляза, че обича всички плодове, но има пет, които препоръчва винаги да се имат под ръка за силен имунитет, пише Си Ен Би Си.

1. Ябълки

Те са богати на витамин C, фибри, калий и полифеноли. Съдържат също пребиотици и пробиотици, които подпомагат здравето на червата, което е тясно свързано с мозъчната функция и имунитета. Диетологът препоръчва ябълките да се ядат с обелката.

2. Цитрусови плодове

Те са богати на витамини C, A, фолат, както и на калий и фибри. Имат и много флавоноиди и каротеноиди – антиоксиданти, които защитават клетките и поддържат имунната система. Витамин С също така подобрява усвояването на желязо от растителните храни.

„Яжте целия плод, не само сока. Портокаловият сок е с ниско съдържание на фибри и може да предизвика скок на кръвната захар“, каза Томиока, добавяйки, че повечето хора изхвърлят сърцевината, но всъщност тя съдържа много фолат, рибофлавин, тиамин и калций.

3. Горски плодове

Независимо дали става въпрос за ягоди, боровинки, къпини, малини, червени боровинки или годжи бери, те са нискокалорични, но богати на витамини, фибри и мощни антиоксиданти като антоцианини.

Боровинките, по-специално, са известни със своите ползи за здравето на мозъка и сърцето, докато годжи беритата са богати на бета-каротин и поддържат здравето на очите.

„Ям ги пресни, когато са в сезон. Замразените плодове са чудесни за смутита“, препоръча диетологът.

4. Райска ябълка

Райската ябълка е богата на витамини А и С, фибри (разтворими и неразтворими), калий и полифеноли като танини и флавоноиди. Проучванията показват, че тя помага за контролиране на холестерола и кръвното налягане, както и подобрява здравето на очите и кожата.

5. Смокини

Смокините са богати на фибри, витамини, минерали и фитоестрогени, които подпомагат женското здраве. Те съдържат и фицин, ензим, който помага за смилането на протеините, което ги прави идеална закуска след хранене. Други полезни свойства на смокините включват контрол на холестерола и намаляване на възпаленията.

Като цяло японската диетоложка съветва да се цени сезонното разнообразие. „Различните плодове съдържат различни хранителни вещества. Опитвайте се да ядете местни, сезонни продукти, когато е възможно. Те са по-пресни, по-вкусни и по-здравословни“, обясни тя.

Томиока отбеляза важността на консумацията на цели плодове. Специалистът също така препоръча да се въведе правило да се ядат плодове всеки ден.

