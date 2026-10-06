Спират българска БЦЖ ваксина в две страни

Хърватия временно спря разпространението и употребата на българска БЦЖ ваксина заради съмнения за проблем с качеството. Предпазната мярка ще остане в сила до приключване на проверката, съобщи хърватската информационна агенция ХИНА.

Дистрибуторът „Медикал Интертрейд“ е спрял разпространението и употребата на всички партиди от ваксината – лиофилизирана, в опаковки от 20 ампули по 20 дози със съответния разтворител. Решението е взето след постъпили сигнали за предполагаеми нежелани реакции.

Само тази година хърватската агенция по лекарствата е получила четири сигнала за предполагаем остеомиелит след поставяне на ваксината. За сравнение, в периода от 2005 до 2025 г. е регистриран само един подобен случай.

Ваксините са поставяни в различни лечебни заведения, което според хърватските власти намалява вероятността причината да е грешка при имунизацията и поражда съмнения за възможен проблем с качеството на препарата.

БЦЖ е жива атенюирана ваксина, която се поставя на новородени и малки деца за защита от туберкулоза. От Хърватския институт за обществено здраве посочват, че рискът от туберкулоза сред децата в страната от години е много нисък и временното спиране на имунизацията не се очаква да застраши здравето им.

Спират ваксината и в Северна Македония

Междувременно и Министерството на здравеопазването на Северна Македония временно спря ваксинацията с БЦЖ ваксината, съобщават местни медии.

Имунизационната комисия е потвърдила, че използваният в страната препарат е от същия производител, който доставя ваксината и в Хърватия. Имунизацията ще остане преустановена, докато не бъде получена пълна информация за серията, качеството на препарата и евентуалната връзка с регистрираните нежелани реакции.

От здравното министерство в Скопие уточняват, че през последните 10 години в страната е регистриран само един сигнал за предполагаема нежелана реакция към ваксината. Той е от 2022 г. и е свързан с абсцес на мястото на поставяне – реакция, която е описана в инструкциите за употреба на препарата.

Остеомиелитът след БЦЖ ваксинация е рядка инфекция на костите, свързана с отслабения щам Mycobacterium bovis във ваксината. Той трябва да се разграничава от нормалната локална реакция след имунизация.

Обичайната реакция се появява около две-три седмици след поставянето на ваксината и може да започне със зачервяване, малък оток или възелче. Впоследствие може да се образува кожна язва, която обикновено оставя малък белег.

При остеомиелит симптомите могат да се появят месеци или дори години след ваксинацията и да включват болка, оток и ограничена подвижност на крайника. При навременна диагноза и подходящо лечение пациентите обикновено се възстановяват напълно.