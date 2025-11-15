Проф. д-р Николай Николов, ,Сърце и Мозък’: Артрозата може да бъде овладяна навреме с хранителната добавка Остеофари

Проф. д-р Николай Николов, началник на клиниката по ревматология в ,Сърце и Мозък’

Артрозата е най-голямото дегенеративно заболяване, което се дължи на износването на хрущялите в ставите, в последствие и образуването на шипове. В България заболяването е популярно като шипова болест. Тя може да бъде овладяна навреме с прием на хранителната добавка Остеофари, категоричен е проф. д-р Николай Николов, водещ ревматолог и началник на клиниката по ревматология в ,Сърце и Мозък’.

- Проф. Николов, кои са причините за износването на хрущялите?

- Причините за износването на хрущялите са много. На първо място заболяването е генетично и се предава по женска линия. Белег за наследственото носителство са така наречените възли на Бошар и Хеберден, малките кокалчета, които се образуват на пръстите на ръцете. Хрущялът е особена тъкан в човешкия организъм, тя няма собствено кръвоснабдяване и собствена инервация. Когато започне да се износва, той не боли, но болят околоставните структури. Износването на хрущяла започва на възраст 25-30 години, клиничната му изява обикновено е по-късно. В света повече от 70% от населението над 60 години страдат и вече имат клинична изява на заболяването. Влияние имат наднормено тегло, тежка физическа работа, физическа активност, някои ендокринни заболявания и други.

- Каква е локацията на артрозата?

- Артрозата има различни локализации. Най-често е износването на хрущялите на коленните стави, което се нарича гонартроза, на тазобедрените стави - коксартроза, на гръбнака – спондилоартроза, на малките стави на ръцете.

- Какво правите вие, лекарите в клиниката по ревматология на ,Сърце и Мозък’ за своите пациенти?

- Първо, ние трябва да успокоим болката, за да се подобри качеството на живот на пациента и той да се чувства комфортно. Второ, ние трябва да започнем да регенерираме по някакъв начин хрущяла. Хрущялът, както казах, няма кръвоносна система и там метаболитните процеси протичат много бавно. В момента на българския пазар има над 170 хранителни добавки, за които се казва, че лекуват артрозната болест. Повечето от тях са със съмнителен ефект и с неясен произход. За много от тях има масирани реклами, включително и в електронните мрежи, като се използват имената, включително и на мои колеги – професори, някои дори генерирани с изкуствен интелект, за да вървят продажбите на такива препарати. Те няма да навредят в никакъв случай, но няма да помогнат. Аз съм щастлив и доволен, че лидерът във фармацевтичната индустрия в България „Чайкафарма“ пусна препарат, който действа и на двете нива на артрозната болест – повлиява болката и регенерира хрущала. Препаратът се нарича Остеофари.

- Какви са предимствата на препарата?

- Активните му субстанции са хидролиза от яйчена мембрана, което е иновативно и е от съществено значение за осигуряването на хранителни вещества за ставите. Основните компоненти на мембраната от яйчена черупка са колаген, еластин, както и фибронектин, остеопонтин, хондроитин сулфат и хиалуронова киселина. Спира износването на хрущялите и до някаква степен ги възстановява. Смисълът на пиенето на такива препарати е да се започне колкото може по-навреме, преди да са настъпили оплакванията. В препарата също така има големи дози витамини, куркума, екстракт от шипка и джинджифил, мед и манган. Те влияят върху болката и допълнителното възстановяване на ставата.

- Как ще ни убедите, че Остеофари действа?

- В нашата клиника от 4 месеца започнахме неформално проучване при 10 пациенти, които използват препарата. Проследихме четири фактора – болка, оток, сутрешна скованост и качеството на живота. При всички пациенти след 3 месечен курс на лечение беше докладвано значително подобрение по четирите показателя. Изводът е, че тази хранителна добавка работи добре и няма странични ефекти върху организма. Ето защо, заедно с екипа на моята клиника заставаме горещо зад Остеофари и го препоръчваме на нашите пациенти. За добър резултат се приема два пъти по една капсула на ден в продължение на три месеца, два пъти в годината. https://fanfari.bg/

