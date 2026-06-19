По-здравословна ли е морската сол от обикновената? Обясниха разликата

Морската сол често се препоръчва като по-естествена и здравословна алтернатива на обикновената трапезна сол, но реалната разлика между двата продукта е по-малка, отколкото изглежда. И двата вида се състоят основно от натриев хлорид и доставят сходно количество натрий при еднакво тегло. Морската сол съдържа следи от минерали, докато трапезната по-често е обогатена с йод и обработена срещу слепване. Затова решаващият въпрос за здравето не е толкова коя сол избираме, а колко от нея приемаме.

Разликата започва още при производството

Морската сол се получава чрез изпаряване на морска вода под въздействието на слънцето и вятъра. След отстраняването на водата остават кристали, които могат да запазят малки количества магнезий, калций, калий и други естествени вещества.

Каменната сол се извлича механично от подземни находища, образувани от древни морета. След това обикновено се пречиства, смила до фина структура и може да бъде смесена с вещества, които предотвратяват образуването на бучки.

Според портала Santa Prisca and co именно различният начин на производство влияе върху вкуса и усещането при употреба. Морската сол обикновено има по-едри и неравномерни кристали, докато трапезната е фина, лесно се разтваря и се разпределя равномерно в храната.

Разликата в размера на кристалите може да промени и количеството натрий в една чаена лъжичка. При някои по-едри морски соли между кристалите остава повече въздух и в лъжичката се събира по-малко сол, но при сравнение на еднакво тегло съдържанието на натрий е сходно. Американската кардиологична асоциация посочва, че трапезната, морската и повечето други соли съдържат приблизително 40% натрий.

Минералите не превръщат морската сол в лекарство

Нерафинираната морска сол действително може да съдържа следи от магнезий, калций и калий. Тези количества обаче обикновено са твърде малки, за да имат значим принос към дневния прием и могат много по-лесно да бъдат набавени чрез разнообразно хранене.

Затова популярното твърдение, че морската сол е автоматично по-здравословна, е подвеждащо. По-естественият произход, минималната обработка и по-богатият вкус могат да бъдат важни кулинарни качества, но не променят основния факт - продуктът продължава да бъде концентриран източник на натрий.

Морската сол често се използва и при вани, гаргари и други домашни процедури. Подобни приложения обаче не доказват, че тя има предимство пред трапезната сол, когато се приема с храната.

Йодът е голямото предимство на трапезната сол

Най-съществената хранителна разлика може да бъде добавеният йод. Йодираната трапезна сол е важен източник на този микроелемент, който е необходим за производството на хормони на щитовидната жлеза, нормалния метаболизъм, растежа и развитието.

Националните здравни институти на САЩ посочват, че йодирането на солта е най-разпространената стратегия в света за ограничаване на йодния дефицит. Около 88% от домакинствата в глобален мащаб използват йодирана сол, но хората, които я избягват, бременните жени и някои групи със специфичен хранителен режим могат да бъдат изложени на по-висок риск от недостатъчен прием.

Морската, хималайската и други специални соли обикновено съдържат малко или никакъв йод, освен когато на опаковката изрично е посочено, че продуктът е йодиран. Четвърт чаена лъжичка йодирана сол може да съдържа около 75 микрограма йод, докато същото количество нейодирана морска сол обикновено осигурява под един микрограм.

Това не означава, че трябва да се приема повече сол за набавяне на йод. По-разумният избор е малко количество йодирана сол, съчетано с други хранителни източници, когато това е подходящо.

Истинският риск е прекомерното количество

Световната здравна организация препоръчва възрастните да приемат под 2000 милиграма натрий дневно, което се равнява на по-малко от 5 грама сол - приблизително една непълна чаена лъжичка. Препоръката беше потвърдена и в актуализираните данни на организацията от май 2026 г.

Високият прием на натрий повишава кръвното налягане и риска от сърдечносъдови заболявания и инсулт. Затова подмяната на трапезната сол с морска няма да реши проблема, ако общото количество остане високо.

Морската сол е подходящ избор за хора, които ценят по-едрите кристали, различната текстура и по-слабото промишлено обработване. Йодираната трапезна сол обаче има ясно практическо предимство като надежден източник на йод. Най-здравословният подход не е търсенето на „магически“ вид сол, а умерената употреба, внимателното четене на етикетите и ограничаването на силно преработените храни.

Представата, че всичко „естествено“ непременно е по-полезно, често превръща малки разлики в големи здравни обещания. При солта науката е далеч по-прозаична - вкусът и обработката се различават, но натрият остава натрий. Йодираната сол може да има здравно предимство, а морската - кулинарно, но нито една не трябва да се използва без мярка.

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