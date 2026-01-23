4 причини киселите краставички да помагат за отслабване

Туршиите, и по-специално киселите краставички, често се подценяват като храна, но всъщност могат да бъдат полезна нискокалорична закуска при режим за отслабване, когато са част от балансирана диета. Според VerywellHealth има няколко основни причини, поради които туршиите могат да подпомогнат контрола на теглото, стига да се консумират разумно.

1. Контрол на апетита

Киселите краставички имат интензивен, солено-кисел вкус, който стимулира вкусовите рецептори и може да задоволи желанието за нещо „силно“ като усещане. Изследванията показват, че този тип вкус често създава по-бързо усещане за ситост, което може да намали апетита и нуждата от по-калорични закуски между храненията.

2. Подобрена хидратация

Туршиите съдържат голямо количество вода и допринасят за поддържането на добра хидратация. Адекватният прием на течности е важен за цялостното здраве и е свързан с по-добър контрол на глада, тъй като дехидратацията често се бърка с усещане за глад и води до излишен прием на калории.

3. Ниско съдържание на калории

Една средно голяма кисела краставичка с тегло около 65 грама съдържа приблизително между 5 и 10 калории. Това я прави удобна закуска за хора, които следят калорийния си прием, без да се налага да се лишават напълно от междинно похапване.

4. Закуска с ниско съдържание на захар

В сравнение с много други преработени закуски, туршиите съдържат минимални количества захар. Контролът върху приема на захар е важен не само за поддържане на здравословно тегло, но и за общото метаболитно здраве, включително нивата на кръвната захар.

Важен момент!

Наред с ползите, киселите краставички имат и съществен недостатък – съдържанието на натрий. Една средно голяма краставичка от около 65 грама съдържа приблизително 786 мг натрий, което е повече от една трета от препоръчителния дневен прием. Затова е препоръчително да се избират варианти с по-ниско съдържание на сол и да се отчита общият прием на натрий от останалите храни през деня.

Други ползи за здравето от киселите краставички

Освен че са нискокалорични, туршиите предлагат и допълнителни здравословни ползи. Те са източник на антиоксиданти като бета-каротин, който организмът преобразува във витамин А, важен за зрението, имунната система и профилактиката на някои заболявания. Киселите краставички съдържат и витамин К, който играе ключова роля за съсирването на кръвта и здравината на костите.

Ферментиралите туршии осигуряват и полезни пробиотици, които подпомагат храносмилането, здравето на пикочните пътища и имунния отговор, включително при по-леки инфекции и сезонни неразположения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com