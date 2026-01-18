15 храни, които помагат срещу косопад и за здрава гъста коса

Всеки мечтае за силна, здрава и гъста коса. Не всеки обаче постига това поради редица фактори: възраст, генетика, здраве и диета. Различни продукти за външна грижа за косата и хранителни добавки обикновено осигуряват само ограничени резултати, пише Real Simple.

Според диетолога Бианка Тамбурело по-цялостният подход е да се развият здравословни навици за живот, по-специално консумация на определени храни, които са полезни за растежа на косата. Тя изброи 16 храни, които, макар и със сигурност да няма да накарат косата ви да порасне мигновено с няколко сантиметра, редовното им включване в балансирана диета може да забави косопада с течение на времето и да насърчи по-гъстата и по-здрава коса.

1. Яйца

Консумацията на повече яйца е добър начин да подобрите състоянието на косата си. Те съдържат добро количество цинк, биотин, витамин D и протеини. Едно яйце съдържа около 12,4 грама протеин и 98,4 IU витамин D. Известно е, че протеинът е градивен елемент на всяка структура в тялото, включително косата. Проучване установи, че ниските нива на витамин D са свързани с повишена честота на косопад в изследвана група от 45 жени. Друго проучване установи подобен резултат и при мъжете.

2. Сьомга

Сьомгата поддържа здрава коса не само заради висококачествения си протеин, но и заради омега-3 мастните си киселини, витамин D и витамини от група В. Тамбурело обясни, че омега-3 мастните киселини имат положителен ефект както върху състоянието на кожата, така и върху растежа на косата. Проучване на хранителни добавки, включващо 120 жени, установи, че шестмесечен прием на добавка, съдържаща омега-3 и омега-6 мастни киселини, води до намален косопад и подобрена гъстота на косата.

3. Кисело мляко

Киселото мляко е отличен продукт и за здравето на косата благодарение на протеините, витамините от група В и витамин D. Допълнителен бонус е, че е богато и на калций, който подпомага здравето на костите. Витамините от група В и фолатът помагат за предотвратяване на косопада.

4. Костен бульон

Един протеинов компонент, особено важен за красивата коса, е колагенът, структурен протеин в тялото. Учените са установили, че той насърчава здравословния растеж на косата и предотвратява косопада. Що се отнася до храните, богати на колаген, малко са по-добри от костния бульон. „Костният бульон е чудесен източник на колаген и е богат на засищащ протеин, който знаем, че е важен и за здравето на косата“, обясни Тамбурело.

5. Овесени ядки

Овесените ядки съдържат силициев диоксид, който е свързан с намален косопад, както и с повишен блясък на косата и здраве на скалпа. „Силициевият диоксид играе роля в доставянето на важни хранителни вещества до косата и кожата“, отбеляза Тамбурело.

6. Авокадо

Авокадото е популярен източник на здравословни мазнини и съдържа много хранителни вещества. „Витамин Е и токотриенолът, антиоксидант, който се намира в авокадото, могат да помогнат за подобряване на здравето на косата“, казва Тамбурело.

7. Ядки и семена

Тамбурело отбелязва, че оксидативният стрес може да допринесе за косопад. Той може да се пребори чрез консумация на храни, богати на антиоксиданти, които включват предимно растителни храни, особено ядки и семена. „Консумацията на повече ядки и семена може да помогне на косата ви да расте по-бързо. Семената от чиа, лененото семе и орехите съдържат много растителни източници на здравословни омега-3 мазнини, които могат да насърчат растежа на косата“, обясни експертът.

8. Бобови

Бобът е отличен източник на растителен протеин и е богат на други растителни съединения, които подпомагат растежа на косата, като желязо, цинк и биотин. Нахутът също е богат на тези елементи.

9. Черен шоколад

Черен шоколад е богат на основни хранителни вещества за косата и кожата: желязо, магнезий и растителни полифеноли. Последните спомагат за увеличаване на притока на кръв към кожата, което подобрява нейната плътност и хидратация. Здравата кожа създава оптимална среда за растеж на косата. За максимални антиоксидантни ползи при избора на шоколад се уверете, че съдържа 70% или повече какаови твърди вещества, като продуктът трябва да се консумира умерено.

10. Спанак

Спанакът е богат на желязо, фолат и витамини А и С, които спомагат за поддържането на здрави космени фоликули. Витамин А помага за контролиране на производството на себум, мазна субстанция, която овлажнява скалпа. Здравият, добре хидратиран, но не прекалено мазен скалп може по-добре да поддържа здрава коса и насърчава растежа на клетките, което е важно за здравите космени фоликули. Витамин С помага за производството на колаген и може да подпомогне здравето на скалпа и косата, а изследванията показват, че хората с ниски нива на желязо са по-склонни да страдат от косопад.

11. Цитрусови плодове

Портокалите, лимоните, лаймът и грейпфрутите съдържат изключително високи нива на витамин С, който е полезен за косата. Тези плодове съдържат също витамин А и растителни съединения, които насърчават растежа на косата. „Витамин С действа като антиоксидант, помагайки за защитата на клетките на тялото, включително космените фоликули“, казва Тамбурело.

12. Горски плодове

„Плодовете са добре известни с високото си съдържание на мощни антиоксиданти, които помагат за защитата на клетките на тялото от вредни вещества, а също така имат положителен ефект върху космените клетки и космените фоликули“, обясни експертът. Малините, къпините и боровинките съдържат най-високи нива на антиоксиданти и са изключително богати на витамин С, който насърчава растежа на косата.

13. Червени чушки

В допълнение към полифенолите чушките са богати на витамин С, който насърчава производството на колаген и усвояването на желязо. Една голяма сладка червена чушка съдържа 210 милиграма витамин С, което значително надвишава 100% от дневната стойност.

14. Краставици

Краставиците са богати на вода и силиций, което укрепва косата и насърчава растежа ѝ. Увеличаването на приема на силиций има положителен ефект върху кожата и косата, може да подобри еластичността на кожата и да намали чупливостта на ноктите.

15. Сладки картофи

Сладките картофи, подобно на морковите, съдържат бета-каротин, червено-оранжев пигмент, който тялото преобразува във витамин А и който насърчава растежа на косата. Те са богати и на антиоксиданти и витамин С, който помага за предпазване на клетките от увреждане.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com