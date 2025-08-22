Жесток император измъчвал и убил светците, почитани днес

Православната църква почита на 22 август паметта на светите мъченици Агатоник, Зотик, Теопрерий, Акиндин, Севериан и Зинон, Св. Мъченица Евлалия девица и други, приели смъртта за Христа по време на управлението на император Максимиан.

Светците на 22 август

Свети Агатоник живял в Никомедия и бил представител на знатния род Хипасий. От младостта си изучавал Свещеното писание и се отдал на служение на Бога. Той успял да просвети много езичници във вярата в Христос.

По време на гоненията срещу християните при управлението на император Максимиан, Агатоник е бил заловен заедно с едноверците - Зотикос, Теопрерий, Акиндин, Северианин, Зенон и др. След изтезания те били изпратени в римската провинция Тракия, където над тях трябвало да се извърши императорски процес.

По пътя обаче стражите убили мъчениците Акиндин, Зотик и Теопрепий, които поради раните, получени по време на мъчение, не могли да последват колесницата на владетеля. По-късно той убил Севериан.

Агатоник Никомидийски издържал дълго пътуване и бил осъден от императора на смърт, която приел с молитва на уста в град Силиврия. Мощите на Агатоник се пазят в църквата на неговото име в Константинопол.

Традиции и обичаи за 22 август

Предците ни са вярвали, че именно на този ден духът на гората обикаля селата. Според легендите, ако не пазиш хамбарите от дявола, той ще развърже снопите и ще разпилее сеното. Затова мъжете връзвали кърпи на главата си и са очертавали хамбарите в кръг, отвъд който било забранено да се излиза.

На този ден се счита за лоша поличба да си в гората.

На Св. Агатоник е важно да правите колкото се може повече добри дела с чисто сърце, тогава те ще се върнат тройно към вас.

Според традицията на този ден жените сядали на трапезата за първото си хранене едва след залез слънце. Смятало се, че по този начин удължават младостта си и запазват красотата си. Важно е да работите усърдно на този ден, тогава можете да разчитате на благоволението на съдбата.

Не трябва да давате или приемате подаръци, тъй като подобно действие може да причини неприятности. На 22 август не е препоръчително да ходите в гората, има шанс да се изгубите. По-добре е да отложите дългите пътувания, в противен случай те могат да завършат с неуспех. Също така не е най-доброто време за започване на нов бизнес.

Днес слънчевият ден означава топла есен. Ако на Св. Агатоник е студено и влажно - зимата ще дойде бързо и ще бъде мразовита. Ако в гората има малко гъби, но много ядки - зимата ще бъде мразовита и снежна. Мъглата вещае топло време още дълго. Ако птиците летят високо, това вещае студена зима.

