Празникът на свети великомъченик Теодор Стратилат в Смолян

На 8 февруари Светата църква чества паметта на светия великомъченик Теодор Стратилат. По случай празника Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай възглави архиерейска света Литургия в старинния храм „Св. Теодор Стратилат“ в град Смолян.

В съслужение с Владиката бяха: Смолянският епископ Висарион – втори викарий на митрополита, архимандрит Максим, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия, свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, свещеноиконом Запрян Шиков – секретар на Смолянска духовна околия, протойерей Живко Желев – председател на храма, свещеници от околията и митрополитският протодякон Илиян Александров.

Литургичните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев.

Храмът се изпълни с десетки благочестиви християни, дошли да почетат св. вмчк Теодор Стратилат и да попросят неговото благодатно небесно застъпничество.

На богослужението присъстваха: кметът на Смолян г-н Николай Мелемов, зам.-кметът инж. Мариана Цекова, областният управител на Смолянска област г-н Захари Сираков, председателят на Общинския съвет г-н Димитър Кацаров, командирът на 101-ви Алпийски полк подп. Стефан Димов.

Събралите се миряни с едно сърце и уста изрекоха Символа на вярата и Господнята молитва „Отче наш...”, със смирение и любов отправяха молитви към Всеподателя.

В края на богослужбата архипастирят на Пловдивска епархия ce oбъpнa ĸъм бoгoмoлния нapoд c вдъхновено cлoвo, в ĸoeтo пpипoмни вaжни мoмeнти oт служението и подвига нa cв. вмчк Teoдop Cтpaтилaт.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от протодякон Илиян Александров.

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