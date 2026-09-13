Празникът на свети великомъченик Теодор Стратилат в Смолян
В края на богослужбата архипастирят на Пловдивска епархия ce oбъpнa ĸъм бoгoмoлния нapoд c вдъхновено cлoвo
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В края на богослужбата архипастирят на Пловдивска епархия ce oбъpнa ĸъм бoгoмoлния нapoд c вдъхновено cлoвo
Пловдивски митрополит Николай ще възглави празничното богослужение за Богоявление в Кърджали
ВЪЗЛЮБЕНИ ВЪВ ВЪЗКРЪСНАЛИЯ ГОСПОД БРАТЯ И СЕСТРИ, Възкресение Христово, Великден – това е най-големият, най-тържественият празник на Христовата Църкв...