Духовен празник в Ивайловград
Епископ Арсений поздрави присъстващите с празника на града от името на епархийския митрополит Николай
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Епископ Арсений поздрави присъстващите с празника на града от името на епархийския митрополит Николай
В края на богослужбата архипастирят на Пловдивска епархия ce oбъpнa ĸъм бoгoмoлния нapoд c вдъхновено cлoвo
Възстановени и ремонтирани са светините в Стария град и центъра
Освобождавам верните на Църквата православни християни в Пловдивска епархия от задължението да присъстват на богослужения, но няма да затворя храмовет...