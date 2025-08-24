Патриарх Данаил разказа притчата за двамата длъжници

Духовно послание за милосърдието и прошката прозвуча в храм „Св. Иван Рилски“

В Перник българският патриарх и Софийски митрополит Даниил оглави патриаршеска света литургия в храм „Св. Иван Рилски“, където отправи послание за милосърдието, прошката и Божията милост. На службата присъстваха заместник-кметът Стефан Кръстев, областният управител Людмил Веселинов и Никола Петков, началник на дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет.

В проповедта си патриарх Даниил разказа подробно притчата за двамата длъжници от неделното евангелие, като поясни, че Царството божие често е трудно за човешкото въображение.

Евреите по времето на Иисус си го представяли като земен цар

който ще въдвори мир. Господ обаче учи, че Царството небесно прилича на господар, който иска да разчисти сметките със своите слуги“, обясни духовният водач, като посочи, че един длъжник получил огромен дълг, който не можел да изплати, но господарят му се смилил и му простил.

„Същият този човек обаче не проявил милосърдие към друг длъжник и го хвърлил в тъмница. Господ казва, че и нашият Отец ще постъпи така с всеки, който не простя от сърце на ближния“, добави патриархът.

Даниил подчерта, че нашето съществуване е израз на Божията милост и че никой не може да се отблагодари на Бога за дара на живота. „Цял живот да се трудим, няма как да изработим това, което сме получили даром – самото ни съществуване и спасението“, каза той.

В проповедта си митрополитът засегна и съвременните семейни конфликти, като посочи, че враждите за наследство или дребни обиди често пречат на хората да приемат светото причастие.

„Ако таим немилосърдие и непростимост, не можем да пристъпим към светото причастие“, поясни патриарх Даниил.

