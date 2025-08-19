Християните ядат цвекло срещу зли сили на днешния църковен празник

Православната църква почита днес паметта на Свети Андрей Стратилат, както и на тримата Газки мъченици – Тимотей, Агапий и Текла.

Андрей Стратилат живял през 3 век и бил римски военачалник при император Максимиан. Той не приел веднага кръщението, но винаги се отличавал от другите със своето благочестие и доблест. По време на войната със Сирия той получава титлата "стратилат", тоест главнокомандващ.

Когато владетелят Антиох научил за предстоящото настъпление на персите, той решил да изпрати срещу тях храбрия Андрей начело на малък отряд войници. По това време Андрей още не бил кръстен, но вече вярвал в Христос. Преди битката светецът призовал езическите воини да се уповават на Христос. С вяра в Божията помощ, малкият отряд разгромил г голямата армия от перси.

Завистници донесли на императора вестта, че главнокомандващият е християнин и е обърнал към Христа подчинените му войници. Свети Андрей бил извикан на съд и изтезаван, но не се отказал от вярата си. Когато Стратилат легнал върху горещото медно легло, то моментално изстиналп. Страхувайки се от възмущението на войниците, императорът не екзекутирал веднага светеца. Той заповядал да пуснат мъченика, но дал тайни заповеди той и всички християнски войници да бъдат убити.

Андрей Стратилат, заедно с отряда си, дошъл в град Тарс, където били покръстени и скоро след това претърпели мъченическа смърт, като поискали преди смъртта си да отворят лечебен извор на мястото на смъртта им. В същия миг от земята започна да тече вода. Няколко духовници последвали тайно отряда и погребали телата на убитите. Един от духовниците, страдащ от зъл дух, пил вода от извора и веднага оздравял. Мълвата за това бързо се разпространи из околните земи и скоро страдащите били привлечени към извора на Андрей и 2593 мъченици, които страдаха заедо с него.

Тимотей, Агапия и Текла

Трима мъченици от Газа пострадали за вярата си през 304-306 г. Известно е, че Тимотей от младостта си изучава Свещеното писание и притежава дарбата на красноречието, благодарение на което става известен проповедник.

По време на гоненията срещу християните при управлението на императорите Диоклециан и Максимилиан, Тимотей е изправен пред съд и обвинен в престъпления срещу езически божества. Въпреки изтезанията, мъченикът не се отказал от вярата си, а напротив, произнесъл проповед за Исус Христос и неговата любов към всички хора.

За упоритостта си в убежденията си е осъден на изгаряне. По същото време и в същия град Газа пострадали за вярата мъчениците Агапий и Текла. Езичниците ги предали да бъдат разкъсани от диви зверове.

Традиции и обичаи за 19 август

Някога предците ни са консумирали цвекло на този празник заради вярването, че това ще ги предпази от зли сили през цялата година.

Който тръгва на път на този ден, не трябва да поправя обувките си. В противен случай пътуването може да бъде прекъснато или неуспешно.

Забранено е на този ден да се завижда на другите. Също така е забранено клюкарстването и обсъждането на други хора. Ако не спазвате тази забрана, тогава нещастия, включително финансови, могат да ви сполетят.

Не трябва да носите бели дрехи на празника - по-добре е да изберете нещо ярко, за предпочитане червено или бордо.

Смята се, че по знаци на този ден можете да определите каква зима ще бъде. Ако утрото е мъгливо, зимата ще е снежна. Ако жеравите летят на юг - зимата ще дойде рано. Каквото е времето на този ден, такова ще е през цялата есен.

