Черпят мъже с чудно име, закриляни от велик светец

Днес православната църква величае паметта на двама изтъкнати светци

Това са преподобни Максим Изповедник и св. Тихон Задонски, чиито имена носят милиони вярващи. Празчнуващите имат повод за гордост и духовно обогатяване.

Преподобни Максим Изповедник – несъкрушим пазител на чистотата на вярата

Максим Изповедник е водещо духовно перо на VII век, изявил се като твърд защитник на православието срещу монотелитската ереста. Творческият му принос в богословието – учението за двете воли на Богочовека – формира основата на догматическите решения, приети на Шестия вселенски събор през 681 г., припомня marica.bg.

В днешния ден Църквата отбелязва пренасянето на мощите му от мястото на заточението (Скития) в Константинопол – духовен и символичен момент от неговата почит. Главният му празник обаче е на 21 януари.

Св. Тихон Задонски – духовен наставник и благочестив творец

Другият свят, почитан днес, е св. Тихон Задонски, роден през 1724 г. като Тимотей. След като останал рано сирак, той се посветил на духовното образование – първо като учител, а по-късно като ректор на семинария в Твер. През 1763 г. е избран за Воронежки епископ.

През 1767 г. поради здравословни причини се оттеглил в Задонския манастир „Св. Богородица“, където се прославил с богословски трудове и духовна благотворителност. Автор е на 16 тома богословски съчинения. Упокоил се на 13 август 1783 г., а през 1846 г. мощите му били намерени нетленни. Официално канонизиран през 1864 г.

Днешният ден е имен ден за много българи

На 13 август имен ден празнуват всички, носещи името Максим и неговите производни – имената, които днес звучат с особена благословия и духовна стойност. Името Максим произлиза от латинското име Maximus, което означава: "най-голям", "велик", "възвеличен"

