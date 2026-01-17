Рекорд. $ 727 млн. си разделят участниците на Мондиал 2026

Световната футболна федерация ФИФА обяви 50% увеличение на наградния фонд на участниците на Мондиал 2026 в Канада, Мексико и САЩ. Общата сума, която ще бъде разделена, се равнява на рекордните $727 милиона.

Отборът, който спечели световната титла, ще получи $50 милиона. На сребърните медалисти се полагат $33 милиона, а всяка страна, която участва, но не успее да прескочи груповата фаза, ще заработи по $9 милиона.

Световното първенство през идното лято ще бъде с нов формат и общо 48 участника, като първите два отбора от всяка група, както и осем от най-добрите трети в класиранията ще продължат към елиминациите.

Освен това всеки от класиралите се отбори ще получи по $1.5 милиона, за да покрие разходите си за подготовка, а това означава, че всяка федерация има гарантирани поне по $10.5 милиона.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази мнение, че случващото се е революционно от гледна точка на печалбата за световната футболна общност в лицето на класиралите се тимове.

Мондиалът ще се проведе в 16 града между 11 юни и 19 юли догодина. Финалът ще се играе в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

Лудост. Правят аватари на играчите заради засадите

Революционните промени във футбола не спират, а ФИФА вече обяви, че ще използва AI за максимално изчистване на съдийските грешки по време на мачовете от Мондиал 2026.

Настъпването на технологиите в играта, която някога Кройф нарече "изключително проста и достъпна, но за интелигентни хора", вече е необратим процес.

ФИФА планира да създаде точни 3D аватари на всеки от 1248-те футболисти, които ще играят на световното. То ще е първото с 48 отбора през идното лято, като домакините на турнира са САЩ, Канада и Мексико.

Специална програма с AI намеса ще извая точни дигитални копия на всеки от играчите, които ще влязат в специална камера и ще бъдат сканирани преди надпреварата - по време на фотосесиите на отборите, които са традиционни и задължителни.

Цялата процедура ще отнеме секунди, а според комисията за иновациите и техническия прогрес на ФИФА, това ще има решаващо значение за най-тънките решения за засади на Мондиала.

Сканираните детайли ще се превърнат в аватари, които копират абсолютно точно телата на играчите, като ще пресъздава движенията им, когато има спорно решение за сантиметри, за засада.

Експертите към световната централа твърдят, че аватарите ще помогнат за 30-ина секунди да се уточни каква - при идентичното движение на реалния човек, е точната му позиция в момента на подаването.

Става дума и за защитниците, и за нападателите, при спорни ситуации.

Очакванията аватарните "разигравания" на положенията да са абсолютно идентични с реалните, и така всякаква грешка да се избегне.

А и по този начин телевизионните повторения и показванията на графиките на зрителите ще бъде акуратно и напълно копиращо случилото се на игрището. Сега графиките изглеждат малко странни и често озадачават и оставят някои съмнения доколко са точни и реалистични.

Бразилският Фламенго и египетският Пирамидс тестваха технологията през декември в мача им от турнира за Световната клубна купа, като играчите бяха сканирани преди двубоя.

В добавка вече е ясно, че на Мондиал 2026 ще има и още едно технологично нововъдение. То засяга крайните линии на игрището, а целта е да се избегне всяка неточност с топка, която е излязла изцяло (или не), преди да се случи нещо важно в мача - отбелязване на гол, червен картон, дузпа и т.н.

Парламентът на Шотландия взе извънредно решение

15 юни да бъде неработен ден в Шотландия. Това предложение бе внесено в местния парламент, а причината е, че в нощта на 14 срещу 15 юни шотландските футболни национали ще изиграят първия си мач на световно първенство от 1998 година насам. Тази година шампионатът ще се проведе в Канада, Мексико и САЩ, като поради часовата разлика множество от двубоите ще бъдат посреднощ в Европа.

Включително и откриващата за Шотландия среща, в която футболистите им ще се изправят срещу Хаити. А мачът ще започне в 2 часа след полунощ местно време.

Шотландия се класира за Мондиал 2026 след знаменита победа с 4:2 срещу Дания през ноември. Единствено победа уреждаше домакините, а пък датчаните не се дадоха и надва пъти изравняваха резултата, но в крайна сметка голове на Киърън Тиърни и Кени МакЛийн в добавеното време осигуриха на островитяните виза за световните футболни финали.

"Класирането на Шотландия за световното първенство е заблеежителен успех и исторически момент. Реакциите след драматичния успех срещу Дания ни припомни какво означава футболът за тази държава", каза първият министър на Шотландия Джон Суини.

"Тази година желанието ни е да се възползваме от създалата се с класирането ни за Мондиала възможност. И да направим така, че възможно най-много хора ще могат да празнуват постигнатия от нашия отбор успех. Това е шанс за Шотландия да се покаже пред света, да привлече бизнес развитие, да създаде туристически интереси в страната и да направи нови културни и спортни връзки", обобщи Суини.

Шотландците са в група "С", където освен Хаити са още Бразилия и Мароко.

При последното си участие на Световно - през 1998-а във Франция, шотландците отново бяха в група заедно с бразилци и мароканци. Макар и да не е сред фаворитите, Шотландия печели на своя страна и неутралните фенове със сърцатата си игра, както и с меко казано колоритните си привърженици.

В същото време, ФИФА обяви, че е получила над половин милиард заявки за билети за Световното първенство по футбол през 2026 година по време на последната фаза на продажбите, въпреки критиките от феновете за високите цени.

Германия е с най-много заявки след трите страни домакини САЩ, Мексико и Канада, съобщиха от Световната футболна федерация.Периодът на продажбите е продължил от 11 декември до вторник и за първи път са предлагани индивидуални билети за конкретни мачове и отбори в груповата фаза. Феновете ще бъдат информирани най-рано на 5 февруари дали са одобрени. Тези, които не са ще имат още една възможност да закупят билети във втора фаза на продажбите, която продължава до края на турнира.

„Половин милиард заявки за билети за малко повече от месец са повече от търсенето - това е глобално изявление“, каза президентът на ФИФА Джани Инфантино.

