Японски гигант представя ново поколение индустриални принтери

Японският технологичен лидер Brother разширява портфолиото си от индустриални решения с представянето на два нови етикетни принтера – TJ-6421TN и TJ-6521TN. Създадени специално за високонадежден печат на по-широки етикети в тежки производствени и логистични среди, устройствата съчетават здравина, скорост и интелигентен контрол. Те са насочени към компаниите, които изискват прецизност и ефективност в процесите на производство, складиране и дистрибуция – три области, където качеството на етикетирането често определя темпото на работа.

Мощ за дълги смени и високи натоварвания

Новата серия Brother TJ-6 е проектирана за продължителна работа и висока производителност дори при най-интензивните натоварвания. Принтерите позволяват печат на етикети с ширина до 6,6 инча (168 мм) и предлагат два метода – термотрансферен и термодиректен, което ги прави изключително гъвкави в зависимост от приложението. Моделът TJ-6421TN достига впечатляваща скорост на печат от 304,8 мм в секунда, докато TJ-6521TN предлага 254 мм в секунда – показатели, които ги поставят сред най-бързите в своя клас.

Със своята надеждност и стабилност, устройствата са подходящи за динамични производствени линии, където времето за престой е недопустим лукс. Серията поддържа и широк набор от командни езици за печат, включително ZPL2 емулация, което улеснява интеграцията в съществуващи индустриални системи, без нужда от сложни преинсталации или адаптации.

Интуитивна работа, минимална поддръжка

Brother отдавна залага на ергономичност и лекота на работа, а новите TJ принтери не правят изключение. Те са оборудвани с цветен 4,3-инчов сензорен дисплей, който осигурява интуитивно управление, бърза настройка и ясен визуален достъп до всички функции.

С голям капацитет на лентата – до 450 метра, както и опцията за автоматично вътрешно навиване, TJ-6421TN и TJ-6521TN значително намаляват необходимостта от човешка намеса и поддръжка. Това е важно предимство в индустриалните среди, където машините работят на цикли от 8, 12 или дори 24 часа.

Освен това устройствата предлагат широки възможности за свързване – USB, Serial, Ethernet и USB Host, както и опционални модули за WiFi и Bluetooth. Така принтерите могат лесно да се адаптират към всяка производствена инфраструктура, без значение дали става дума за традиционна фабрика или модерна „умна“ логистична платформа.

Свързаност без граници

В съвременната индустрия гъвкавостта е ключова, а Brother TJ-6 е създадена именно с тази философия. Принтерите поддържат операционни системи Windows, MacOS и Linux, както и мобилни SDK за Android и iOS, което ги прави напълно интегрируеми в съвременните цифрови екосистеми.

Благодарение на включения софтуер BarTender Ultra Lite Edition потребителите могат лесно да проектират професионални етикети според своите нужди. Допълнително, инструментът Brother Printer Management Tool осигурява централизирано управление на няколко устройства едновременно – особено полезно за големи предприятия с различни производствени локации.

Тази съвместимост гарантира, че независимо от платформата, потребителите ще получат стабилен, сигурен и бърз печат – без нужда от външни адаптери или специфични интеграции.

Създадени да издържат

Brother традиционно поставя акцент върху издръжливостта на своите индустриални решения, а TJ-6421TN и TJ-6521TN не правят изключение. Конструкцията им е създадена да издържа на тежки условия – устройствата работят при температури от 0°C до 40°C и при влажност до 85% без кондензация. Това ги прави надежден избор за производствени цехове, складове и логистични бази с различни микроклимати.

Използваните материали са от висок клас, а принтерите позволяват работа с различни типове ленти – восъчни, смолни или комбинирани, което осигурява гъвкавост и устойчивост на отпечатаните етикети. Те не се размазват, не избледняват и запазват четливостта си дори след продължително съхранение или излагане на външни фактори.

Цени и наличност в България

В България устройствата вече се предлагат в търговската мрежа. Препоръчителната цена с ДДС е 7894,80 лв. (4036,55 евро) за Brother TJ-6421TN и 8998,80 лв. (4601 евро) за Brother TJ-6521TN. С това Brother затвърждава позицията си като един от най-сигурните партньори за професионален индустриален печат, който съчетава японската инженерна традиция с практическите нужди на бизнеса.

