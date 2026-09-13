Японски гигант представя ново поколение индустриални принтери
Серията TJ-6 на Brother съчетава скорост, издръжливост и интелигентен контрол
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Серията TJ-6 на Brother съчетава скорост, издръжливост и интелигентен контрол
София. Димитър Георгиев, зам.-министър на вътрешните работи в правителството на ГЕРБ. - Г-н Георгиев, поискахте думата във връзка с материали в медии...
София. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов е изхарчил 7 млн. лева за покупка на принтери на двойно по-висока цена и в нарушение на закона. Това...