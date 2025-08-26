Vivacom предлага за първи път новия сгъваем 5G смартфон ZTE Nubia Flip 2

Vivacom добавя към портфолиото си ZTE Nubia Flip 2, най-новото предложение от категорията сгъваеми устройства. Смартфонът вече е достъпен онлайн на vivacom.bg и в търговската мрежа на телекома и се предлага на лизинг за 36 месеца на цена 13.79 евро | 26.98 лв. на месец при сключване на 24-месечен договор за план Unlimited MAX.

Моделът впечатлява с 6.9-инчов AMOLED дисплей с 120Hz честота на опресняване, който гарантира плавна визуализация при игри, видео и скролване. Външният дисплей е с диагонал 3 инча и позволява бърз достъп до известия, час, време и други функции – дори когато устройството е сгънато.

Високата производителност на Nubia Flip 2 се осигурява от процесор MediaTek Dimensity 7300X в комбинация с 8 GB RAM и 256 GB вътрешна памет. Смартфонът отговаря на нуждите на потребителите, които търсят бързина, стабилност и достатъчно пространство за работа и съдържание.

Флагманът разполага с 50 MP основна камера и 2 MP дълбочинен сензор. Благодарение на формата на устройството, потребителите могат да правят селфита с основната камера. Камерата поддържа различни режими за креативно снимане – включително AI портрети и нощен режим.

Батерията с капацитет 4325 mAh и бързо зареждане 33W осигурява спокойна употреба през целия ден. Смартфонът поддържа и всички съвременни функции за сигурност и удобство.

Моделът пристига в комплект със стилна кутия, която предлага оригинален калъф, безжични слушалки ZTE Open Wireless и различни NFC карти за украса на калъфа и дисплея.

Nubia Flip 2 се предлага с плановете Unlimited, които включват неограничени мегабайти в 5G мрежата на Vivacom – с най-голямо покритие в България*, неограничени минути към всички национални мрежи, както и включени роуминг MB в 13 дестинации извън ЕС: Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Косово, Монако, Обединеното кралство, Русия, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора и Швейцария.

* Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.

