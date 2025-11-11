Vivacom предлага популярни смартфони с отстъпки до 83% през ноември 

Vivacom стартира нова кампания с отстъпки до 83% на селекция 5G смартфони. Сред акцентите са три атрактивни модела – Motorola G35 5G, Samsung Galaxy XCover 7 Pro и Samsung Galaxy A56 5G. Те могат да бъдат закупени на преференциална цена в комбинация с плановете Unlimited MAX от Vivacom до 20 ноември в магазинната мрежа или онлайн.

Първото предложение от офертата е Motorola G35 5G - модел, създаден за потребители, които търсят баланс между памет и надеждна работа. Смартфонът разполага с 256GB вградена памет, 6.72-инчов дисплей със 120Hz честота на опресняване и мощна батерия от 5000 mAh. Eнергоефективният чипсет и стабилната 5G свързаност го правят отличен избор за всекидневна употреба, отличен партньор както за работа, така и за стрийминг, игри и чатове. Моделът се предлага с включен стъклен протектор.

Част от офертата е и Samsung Galaxy XCover 7 Pro, който комбинира здрав корпус с висока производителност и удобство при ежедневна употреба. Моделът разполага с 6.6-инчов дисплей с ярка картина, подвижна батерия с капацитет 4350 mAh и модерен Snapdragon 7s Gen 3 процесор, който осигурява бърза и плавна работа. С 6GB RAM и 128GB вградена памет, XCover 7 Pro предлага надеждна скорост и достатъчно място за приложения, снимки и файлове.

За ценителите на мобилната фотография и елегантния дизайн, Vivacom предлага Samsung Galaxy A56 5G. Моделът разполага с 50MP основна камера с оптична стабилизация, допълнена от изкуствен интелект за автоматично подобрение на кадрите. 6.7-инчовият Super AMOLED дисплей достига 1200 нита яркост, а батерията с капацитет 5000 mAh поддържа до 20 часа видео възпроизвеждане. Процесорът Exynos 1580 гарантира висока производителност, дори при интензивна употреба. В комплекта е включен стъклен протектор.

Офертите в рамките на кампанията са валидни до 20 ноември 2025 г. или до изчерпване на количествата в цялата търговска мрежа на Vivacom. Всички модели са налични при подписване на 24-месечен договор с Unlimited MAX план от Vivacom, който осигурява неограничени мегабайти в 5G мрежата с най-голямо покритие в България*.

Повече информация за предложенията може да намерите на vivacom.bg или във всеки магазин на телекома в страната.

-------------------------------

* Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com