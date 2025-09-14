Сравниха най-тънките iPhone и Samsung по основни параметри. Кой печели

През 2025 г. два от водещите световни производителя, Samsung и Apple, влязоха в нова надпревара –

за създаване на ултратънки смартфони.

Сайтът GSMArena сравни Galaxy S25 Edge и наскоро представения iPhone Air, за да определи кой е по-добър.

Размери, дизайн и дисплей.

На хартия разликата в дебелината между Air и Galaxy изглежда минимална – съответно 5,6 и 5,8 мм. Но визуално устройството на Apple изглежда по-тънко поради заоблените си ъгли, въпреки че камерата му стърчи повече.

Въпреки това S25 Edge, с по-големия си 6,7-инчов екран в сравнение с 6,5-инчовия на iPhone Air, е малко по-лек - 163 грама спрямо 165 грама. И двата телефона имат титаниеви рамки и почти сигурно ще бъдат еднакво ефективни по отношение на устойчивостта на надраскване.

По отношение на детайлите, устройството на Samsung е по-напред, но това на Apple осигурява по-добра видимост на слънчева светлина.

Хардуер.

Според Apple, A19 Pro е най-бързият чипсет за смартфони в света, но няма реални бенчмаркове, които да го доказват. Galaxy работи с овърклокнат флагмански чипсет Snapdragon 8 Gen Elite, който е най-добрият в екосистемата на Android днес.

И двата смартфона имат 12GB RAM и 256GB флаш памет, но iPhone може да бъде разширен до 1TB, докато Galaxy S25 Edge е ограничен до 512GB.

Galaxy обаче получава допълнителното предимство на парна камера за разсейване на топлината, което е доста важно за тънко устройство. iPhone няма тази технология и не е ясно колко ще се нагрее при голямо натоварване.

Камера.

В тази категория Galaxy S25 Edge е явният победител. Той има не само 200 MP основна камера с голям сензор, но и 12 MP ултраширокоъгълен обектив. iPhone Air има само една 48 MP камера, където Apple разчита на алгоритми за обработка.

Но селфи камерата на iPhone е по-добра, с 18 MP спрямо 12 MP на Samsung. Освен това, тя поддържа функцията Center Stage, която ви позволява да правите хоризонтални селфита, без да обръщате смартфона.

Живот на батерията.

Разликата е още по-забележима по отношение на живота на батерията. Galaxy S25 Edge има батерия от 3900 mAh, докато iPhone Air има само около 3000 mAh. Apple обаче предлага малко по-бързо безжично зареждане с 20W в сравнение с 15W на Samsung.

Присъдата!

В заключение на сравнението на спецификациите и двата телефона поддържат Wi-Fi 7 и UWB свързаност, въпреки че iPhone има по-новото UWB от второ поколение, както и по-късния Bluetooth 6.0 спрямо 5.4 на Galaxy. Samsung обаче има стерео високоговорители и слот за SIM карта - нещо, което липсва на тънкия телефон на Apple.

Не на последно място, цената. Galaxy S25 Edge в момента се продава на дребно за малко над 700 евро, докато iPhone Air е на цена от 1200 евро. Това е значителна разлика, която накланя везните в полза на Galaxy.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com