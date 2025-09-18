Новата iOS 26 „изяжда“ батерия и загрява iPhone. Apple обясни

Apple пусна финалната версия на операционната система iOS 26, която вече е достъпна за инсталиране на iPhone.

Заедно с пускането й на пазара, на уебсайта на Apple се появи нов раздел за поддръжка, който обяснява защо са необходими софтуерни актуализации, както и как те могат да повлияят на производителността и живота на батерията.

Влияние на актуализациите върху батерията и производителността

Apple предупреждава, че веднага след инсталирането на голяма актуализация, като например iOS 26, потребителите може да забележат повишена консумация на батерия и загряване на устройството.

Това е така, защото във фонов режим iPhone извършва системна настройка:

индексиране на данни, актуализиране на приложения и изтегляне на допълнителни файлове.

Според компанията това е напълно нормален и временен процес.

В някои случаи обаче новите функции може да изискват повече ресурси от преди. Това може да доведе до малко, но постоянно въздействие върху производителността и живота на батерията на устройството. Всичко зависи от сценариите на употреба.

Apple казва, че продължава да оптимизира системата, за да минимизира подобни ефекти.

Какъв е смисълът?

По този начин компанията ефективно признава две неща:

Краткосрочно намаляване на живота на батерията и увеличаване на загряването на iPhone след големи актуализации е нормално.

В някои случаи новите функции могат действително да натоварят повече процесора и да изтощят батерията.

Експертите отбелязват, че подобни ситуации са наблюдавани и в предишни версии на iOS, но това е първият път, когато Apple официално обяснява причините за това поведение.

Какво трябва да знаят потребителите

Допълнителното натоварване обикновено изчезва в рамките на няколко дни след актуализацията.

Дългосрочните промени зависят от това колко активно се използва ресурсоемката функционалност

Някои от иновациите са наистина полезни (например Always-On Display), но има и функции, които засягат по-скоро визуалния компонент, отколкото удобството.

Всъщност Apple се опитва предварително да отговори на критиките към новата визуална система Liquid Glass, която според тестерите може да увеличи консумацията на батерия.

Основният извод

Когато инсталират iOS 26, потребителите трябва да са подготвени за краткосрочно увеличение на консумацията на енергия, а дългосрочното въздействие зависи от индивидуалното използване на новите функции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com