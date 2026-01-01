Антибиотиците в България се леят като вода и това убива пациенти
Вътреболничните инфекции се крият, а резистентните бактерии печелят битката
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Вътреболничните инфекции се крият, а резистентните бактерии печелят битката
Властите водят текущо разследване
Коментира скандалното помилване на Хънтър
Нови ограничения срещу злоупотреби
Става въпрос за над 300 000 лв.
Какво казват потърпевши
Злоупотребява ли гигантът с положение
В момента над 1, 2 млн. смъртни случая годишно са причинени от резистентни бактерии
Разследването отне почти две години
Разследване твърди, че се е опитал да помогне на частната фирма
Лукойл злоупотребява с господстващо положение
Бил де Блазио е използвал ресурсите на службата за сигурност за лични цели, гласи доклад на градския отдел за разследване
Всеки път, когато обличам костюм и връзвам вратовръзка, трябваше да се насиля да играя роля, казва принцът
Злоупотреби с евросредства в основата на операцията
Номерата и адресите били поискани от регистрираните в Туитър за автентичност
Увеличават се сигналите на граждани за неправомерна дейност в телекомуникационния сектор, банките и публичната власт...
13 пияни шофьори – 12 нашенци и един грък, бяха спипани по празниците в Пиринския край да карат пияни моторни превозни средства. Бързи производства за...
Корупционните практики във Фонда за лечение на деца са били обект на разследване още от миналата година. ГДБОП следили случващото се там още от месец...
Военноокръжната прокуратура в София привлече като обвиняем директора на дирекция „Отбранителна аквизиция" в Министерство на отбраната. Венислав Цанов...
Ще прекратим порочната практика за злоупотреби с горивата за отопление и с маркираните горива, ще съберем митата и акцизите и през разходната част на...