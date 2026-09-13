Социолог: Възможно е да има предсрочен вот
Според социолога Живко Георгиев няма убедително лидерство на партийно равнище
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Според социолога Живко Георгиев няма убедително лидерство на партийно равнище
Задава ли се политическа криза на хоризонта? Какво цели АБВ с напускането на кабинета? Ще успее ли Първанов да сглоби лeвоцентристка коалиция срещу ГЕ...
БСП и АБВ ще водят битка върху тесен политически терен Има ли кой да спре машината на ГЕРБ на изборите? Ще има ли промени в кабинета според резултати...
Заплахата за кабинета не дебне откъм парламента, а откъм улицата Правителството на Бойко Борисов продължава до голяма степен да бъде неясен субект. Б...
Боряна Димитрова, социолог На първо място смятам, че това е правителство, за което ще можем да видим коалиционното споразумение. Нещо, което не беше...
Кабинет ще има, но трудно ще издържи повече от година Живко Георгиев, социолог - Ще имаме ли кабинет, г-н Георгиев, каква е вашата прогноза от това,...
В изказването на Бойко Борисов, в което той признава, че нито БСП и ДПС могат да управляват държавата, защото тя ще бъде разделена, нито ГЕРБ могат да...
Живко Георгиев, социолог Този тип избори са особени, защото голямата им тема, която би трябвало да предопредели и дебата, би трябвало да бъде Европей...
Другарският огън държи нащрек министрите и показва кой кара влака
Живко Георгиев
Всеки, който смята, че изборите са опорочени, има право да иска тяхното касиране. Така че сега всичко е в ръцете на Конституционния съд като върховна...