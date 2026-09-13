2000 лв. глоба, ако удариш полицай
Сливат жандармерията и спецотряда за борба с тероризма
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Сливат жандармерията и спецотряда за борба с тероризма
Обезщетението на МВР служителите при напускане на системата се намалява от 20 на 12 заплати. Това стана, след като депутатите приеха на първо четене н...
Реформата на силовия министър Румяна Бъчварова все пак намери подкрепа. Депутатите от правната комисия приеха днес на първо четене промените в Закона...
Депутатът от АБВ Румен Петков заяви в ефира на бТВ, че проектозаконът за МВР не бива да влиза "на инат" в пленарна зала. "Вътрешният министър Румяна...
Предстоящите срещи имат за цел, до влизането на законопроекта за МВР между първо и второ четене, да се чуят разумните предложения, да се възприемат, н...
"Аз и екипът на министерството стоим зад тази реформа. Смятаме, че тя е абсолютно необходима за системата, ако искаме да я имаме в нов вариант, а не в...
Главният прокурор Сотир Цацаров оспори пред Конституционния съд текстове от Закона за МВР и от Наказателния кодекс. Това съобщиха от пресцентъра на пр...
София. Законопроектът за измение и допълнение на Закона за МВР бе приет на първо четене от депутатите в парламента.128 народни представители гласувах...
София. Парламентът преодоля ветото на президента Росен Плевнелиев върху Закона за МВР, съобщи „Фокус". Законът за Министерството на вътрешните работи...
София. Депутатите обсъждат Закона за МВР за пореден ден в парламента. Заседанието на народните представители обаче започна със закъснение, тъй като пъ...
София. На редовното парламентарно заседание днес депутатите ще разгледат върнатия от президента Закон за МВР. Държавният глава Росен Плевнелиев наложи...
Ветото на президента Росен Плевнелиев върху закона за МВР бе отхвърлен от Комисията по вътрешна сигурност. Това съобщи след изслушването си в Комисият...
София. Главният секретар на МВР вече ще се избира от Министерски съвет с мандат от 5 години. Това е една от промените в новия Закон за МВР, приет от д...
София. Няколкостотин души протестират пред Народното събрание срещу промените в Закона за МВР. Протестът е подкрепен от Ранобудните студенти, Протестн...
Главният секретар с петгодишен мандат предвижда новият закон за МВР
Йовчев закрива търговската дейност на СОТ в МВР