Детските градини на бунт, родителите бесни
Столична община задължи забавачките да работят през лятото, те отказват
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Столична община задължи забавачките да работят през лятото, те отказват
Столична община спусна най-чаканото разпореждане, поправи голяма несправедливост
Нова наредба забранява храна, която предизвиква алергии
Общината реновира училища и строи забавачки, купи модерна медицинска апаратура
Родителите трябва задължително да спазят срока на записване, за да не изгубят мястото
Има много случаи, в които на родители им е отказана помощ по различни причини
В момента в София се изграждат общо 25 детски градини
Албена Кръстева: Децата, които са извън детските градини, са лишени от психологична и логопедична помощ
Диана Тонова: Строящите се 12 ясли и детски градини няма да бъдат завършени в срок
Предложението е за самоосигуряващите се лица, които имат деца до 14 години
В училищните автобуси маските са задължителни за възрастните, а за децата решаваща е преценката на родителите
Къде ще отидат 10 000 деца, които не бяха приети в забавачките?
Социалистите в столицата с остра позиция
Още два дни онлайн обучение
Замърсяването на въздуха в София ще се контролира с новите екостикери с чип
Учениците от 5 до 12 клас да минат дистанционно, предлагат още здравните власти
2 млрд. лева е бюджетът на столицата за тази година
Напълно се забраняват консерванти, оцветители и подсладители
Кабинетът отпусна допълнителни пари по програмата за изграждане и реконструкция на ясли, детски градини и училища
В София те са две, в Бургас са три