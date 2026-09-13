Кирил Серебренников се срещна с публиката в Народния театър в разговор за свободата и изкуството
Световноизвестният режисьор разговаря с Явор Гърдев на Голяма сцена пред препълнена зала
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Световноизвестният режисьор разговаря с Явор Гърдев на Голяма сцена пред препълнена зала
"Унизените. Бералус" е от автор, намерил убежище в България
Страхотните актьори са баща и син в „Завръщане у дома“ на Явор Гърдев
Явор Гърдев се завръща на академичната сцена с „Наблюдателите“ от Константин Илиев
Героите на Михаил Билалов и Весела Бабинова влизат във вселенски дуел в "Нощна пеперуда"
"Нашият дом е театърът. Ние живеем в него. Неметафорично. Буквално. Веднъж стъпили в театъра, моментално го разпознаваме като мястото, което сме обита...
Жителите и гостите на Благоевград за пореден път в петъчната вечер на фестивала „Тара-ра –бумбия" се насладиха на интересни и впечатляващи постановки...
Жители и гости на Благоевград ще имат възможност по време на третия театрален фестивал „Тара-ра-бумбия" да се срещнат с Явор Гърдев, актьор и режисьор...
Анимацията на гигантския екран в зала номер едно е на холивудския художник и режисьор Владо Тодоров Топактьорите играят по няколко роли в "Квартет" н...
Захари Бахаров и Снежина Петрова играят по няколко роли в спектакъла филм, продуциран от НДК
Светлана Янчева и Владо Пенев играят богати руснаци, които страдат без любов, докато обръщат водката Светлана Янчева е бизнес дама, която се бори с и...
"Жана" в Народния е новият спектакъл на философа режисьорИзвестният театрал отказал да е служебен министър след 28-часов размисъл Явор Гърдев е отказ...
София. Спектакълът „ЖАНА" на Явор Гърдев по пиесата на Ярослава Пулинович излиза на Камерната сцена на Народен театър „Иван Вазов" с премиерни дати 11...
Светлана Янчева и Владо Пенев са сред звездите в новия спектакъл на Явор ГърдевВ Народния очакват Ярослава Пулинович за премиерата на "Жана" Явор Гър...
Борис Мисирков и Георги Богданов извадиха 84 портрета, снимани през последните 20 години
София. На 26 октомври 2013 г. в Народен театър „Иван Вазов" на Камерна сцена за 50-ти път ще се играе спектакълът на Явор Гърдев "Нощна пеперуда", но...
Актьорите разказват историите на старците пред екран с лицата и мимиките им. На снимката: Васил Читанов
Актьорите разказват историите на старците пред екран с лицата и мимиките им
Улицата събра поколенията на един площад, но може да изпадне в самоизолация