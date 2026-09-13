Безхаберието. Корабът, който тества държавата
Може да докара криза на риболова и туризма ни, а на държавата - лош имидж
Следете всички новини, анализи и коментари за Яйлата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Може да докара криза на риболова и туризма ни, а на държавата - лош имидж
Ще проверя кой не си е свършил работата и ще бъда абсолютно безкомпромисен. Лично аз поемам случая, ще има и уволнения, каза министърът на транспорта
Борислав Сандов бесен на областния управител
Водолазна група ще огледа корпуса, няма опасност за околната среда, каза шефът на "Морска администрация"
От събота започна премахването на бетона, който братя Павлови изляха на брега на морето в националния резерват "Яйлата". Изпълнител по премахването на...
Жадният за приключения любител на историята обикновено завършва пътуването си на север по Българското Черноморие на живописния нос Калиакра. Така проп...
В момента Регионалната структура на ДНСК в Добрич прави количествено-стойностна сметка и с обществена поръчка ще търси фирма, която да премахне незако...
В срок до края на юли ДНСК дава възможност на собствениците на незаконния строеж в резерват „Яйлата" – братя Павлови, от Генерал Тошево да го премахна...
Добрич. Официално община Каварна откри реставриранат по европейски проект крепост в защитената месктност Яйлата край Камен бряг. На събитието присъст...
Реставрират пострадала от земетресение църква в Каварна Яйлата и римската крепост "Монтанезиум" да влязат в 100-те Чудеса на България. Кметовете на К...
Луди глави вадят скрап от потъналите кораби, казва Наньо Нанев Фараджия открива опасни немски мини от Втората световна война в морето. Наньо Нанев се...
Пещерен град, слънчево светилище и византийска крепост привличат туристи
Добрич. Административния съд в Добрич излезе с решение, че отхвърля оспорването от братя Павлови на заповед на началника на РДНСК, с която строителств...
Защитници на природата и културата притеснени от проекта край Яйлата
Собствениците на земи копаят окопи срещу нежеланите гости
Екозащитници ще питат Цацаров кой и защо го е разрешил преди 5 г.
Добрич. На сайта си Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви, че след извършена проверка Дирекция за национален строит...
Каварна. Кметът на Каварна Цонко Цонев спря строежа в Яйлата. Експерти на ДНСК в момента правят проверки на градежа в резервата. "Принципно собствени...
Добрич. Възобновено строителство в природно-архитектурния резерват Яйлата, буквално взриви социалната мрежа Фейсбук. Множество любители на красивата...