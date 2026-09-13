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Цонко спря строежа в Яйлата

Цонко спря строежа в Яйлата

Каварна. Кметът на Каварна Цонко Цонев спря строежа в Яйлата. Експерти на ДНСК в момента правят проверки на градежа в резервата. "Принципно собствени...

14 май | 21:40
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