Любимката на Вучков се завръща в ефира
Къде ще участвя тя
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Къде ще участвя тя
Некоректен акт и към мен, и към правителството. Така премиерът Бойко Борисов определи оставката на вътрешния министър Веселин Вучков от парламентарна...
Премиерът никога не е казвал, че няма да освободи Владимир Писанчев и Светлозар Лазаров. „В този момент е по-добре тази смяна да не стане толкова бърз...
Днес трябва да се вземе решение дали ще бъде приета оставката на вътрешният министър Веселин Вучков. "Оставката бе подадена неочаквано", коментира ви...
генерал Бриго Аспарухов (бивш шеф на Национална разузнавателна служба) Оставката на Веселин Вучков беше изненада за мен, но е принципна. Така се пра...
Бойко Борисов пожела приятна работа на Веселин Вучков, след оставката му обявена на тазсутрешното заседание на правителството. Публикуваме стенограмат...
Бесен от оставката на вътрешния министър Веселин Вучков e премиерът Бойко Борисов. "В деня, в който шефът на ФБР идва в България по покана на ДАНС, д...
Разработките в МВР няма да носят имена от 15-и март. Това обяви Министърът на вътрешните работи Веселин Вучков на пресконференция по случай първите 10...
София. Възстановяването на конкурсното начало за растеж в системата на МВР, връщането на ГДБОП в структурата на МВР, възстановяването на Главна дирекц...
В дирекция "Сигурност" на МВР проверките констатираха притеснителни факти, свързани с използването на Специални разузнавателни средства и информацията...
София. Ще направя всичко по силите си 2015 година да бъде историческа от гледна точка на това, че ще бъдат приети четири закона за службите - рамков з...
Полицията е действала по-професионално в сравнение със случая в Лясковец София. Няколко полицаи са пострадали при престрелката снощи в Горна баня, съ...
София. Евелин Банев - Брендо не е обявяван за издирване. Това е единствената информация, която получих от директора на СДВР от сутринта, каза министър...
София. Над 50% от катастрофите са предизвикани заради превишена скорост. Контролът по безопасността на пътя категорично ще се промени, като с новия ме...
София. Конкретна заплаха към територията на България и в последно време не е имало. Възникналият казус, който е наложил реакция на службите за сигурно...
Трябва да се изгради още 130 км ограда, което ще отслаби имиграционния натиск, смята той. София. Министерството на отбраната трябва да окаже съдейств...
София. МВР има нужда от реформата в предложения закон. За това настоя министърът на вътрешните работи Веселин Вучков в парламента по време на обществ...
София. Разбирам, че МВР не са били информирани за това тефтерче „Златанов". И нямам основание да не вярвам на колегите си. Това каза от парламентарнат...
Проф. Юлиан Вучков стана почетен професор на Медицинския университет в столицата. Той получи званието навръх 15 септември. Така известният ни телевизи...
София. До средата на март българските служби ще имат свой закон, обяви заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков пред БНТ. Той е смята,...