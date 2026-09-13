Всичко за Вучков

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Решават съдбата на Вучков

Решават съдбата на Вучков

Днес трябва да се вземе решение дали ще бъде приета оставката на вътрешният министър Веселин Вучков. "Оставката бе подадена неочаквано", коментира ви...

05 март | 7:21
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Вучков настоя за реформи в МВР

Вучков настоя за реформи в МВР

София.  МВР има нужда от реформата в предложения закон. За това настоя министърът на вътрешните работи Веселин Вучков в парламента по време на обществ...

16 декември | 11:30
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