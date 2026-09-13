Борисов праща ГДБОП в Гърция, ако искат помощ за трафикантите

Ако Гърция иска, мога да им пратя нашия ГДБОП и ДАНС и за един ден ще приключат с трафикантите. Това заяви премиерът Бойко Борисов, по време на брифин...