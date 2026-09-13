Борисов: Късам, ако жена ми постави ултиматум
Поел съм ангажименти като премиер, ще е дезертьорство да играя за президент, каза премиерът "Ако жена ми постави ултиматум, то тя вече не е в живота...
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Поел съм ангажименти като премиер, ще е дезертьорство да играя за президент, каза премиерът "Ако жена ми постави ултиматум, то тя вече не е в живота...
Убеден съм, че ще покажем на американските ни партньори най-доброто от славните традиции на Българската армия. Това обяви министър-председателят Бойко...
Неутрализираха при учение рибарски кораб с бежанци край Бургас Страната ни се справя изключително добре в охраната на границите срещу нелегално преми...
Командирът на Втора механизирана бригада в Стара Загора бригаден генерал Костадин Кузмов ще командва тактическото учение "Ответен удар-2016", което ще...
Съвместната подготовка на сухопътните войски ще се проведе от днес до 16 май на учебния полигон "Ново село". От днес до 16 май на територията на учеб...
С ученията вчера и начинът, по който се справяме с охраната на границите си, ние показваме, че можем. Това заяви вицепремиерът Меглена Кунева в ефира...
Ако Гърция иска, мога да им пратя нашия ГДБОП и ДАНС и за един ден ще приключат с трафикантите. Това заяви премиерът Бойко Борисов, по време на брифин...
Премиерът Бойко Борисов ще наблюдава учението на границата, научи "Стандарт". Очаква се той да пристигне на ГКПП "Кулата" в 11 часа. На мястото ще бъд...
Затварят за преминаване на моторни превозни средства ГКПП - "Кулата" заради военното учение „Граница 2016", което стартира днес. Пунктът няма да рабо...
"Светът е във война, ние затова утре правим това учение на границата,за да сме готови за най-тежките ситуации и да сме проиграли всички варианти, вклю...
Мащабно военно учение на граничари и военни стартира на границата ни с Гърция и Македония. „Граница - 2016" ще се проведе в зоната за отговорност на Г...
Представители на Гранична полиция са влезли във военното министерство за среща с ръководството на сухопътните войски, за да обсъдят плановете по предс...
Многонационално военно учение с името "Платинен лъв" започна на учебния полигон „Ново село" край Сливен. Той ще продължи до 15 януари, а в него участв...
НАТО започна в понеделник военно учение по суша, вода и въздух, което се очаква да бъде най-голямото изпитание на боеспособността й от 2002 г., съобщи...
За първи път албански военни участваха в международно учение на българска територия. 35 представители на военната полиция в албанската армия се включи...
Американските танкове, които са на полигона в Ново село край Сливен, влязоха в действие. Те осъществиха стрелби в рамките на учението "Действие на бат...
Москва. Русия ще проведе военновъздушно учение с участието на над 100 самолети и хеликоптери в централната и западната част на страната, съобщи говори...
Крайно време е да купим нови самолети, каза министърът
Ракетоносецът "Доналд Кук" е с усъвършенствани системи и е част от ракетния щит над Европа