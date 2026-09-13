Башар празнува рожден ден
Призив да отбележат рождения ден на президента Башар Асад бе отправен към жителите на Дамаск. Днес Асад отбеляза 48-та си годишнина на фона на все още...
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Призив да отбележат рождения ден на президента Башар Асад бе отправен към жителите на Дамаск. Днес Асад отбеляза 48-та си годишнина на фона на все още...
Руският президент Владимир Путин призова САЩ да се откажат от използването на сила по отношение на Сирия, за да бъде гарантиран успехът на инициативат...
Берлин. "Германия трябва да използва всеки шанс за мирни преговори в Сирия, докато това е възможно. С бомби проблемът там няма да се реши, а ще се зад...
Много малко вероятно е БГ да се включи в "коалиция на желаещите", увери министърът
Рим. Папа Франциск призовава да се молим за мир в Сирия. В традиционното си седмично обръщение той съобщи, че в събота ще отслужи нощна молитва за мир...
София. „Безусловно категорично осъждаме всякаква употреба на химическо оръжие срещу цивилно население от която и да е от потенциалните страни, но пози...
Париж няма намерение за самостоятелни действия срещу Сирия
София. Вицепрезидентът Маргарита Попова настоява за разумни политически действия по повод кризата в Сирия. Това става ясно от нейно изявление, публик...
Лондон няма да участва във военни действия
София. "България и международната общност не могат да останат безучастни към конфликта в Сирия, където според наблюдатели жертвите са повече от 100 хи...
София. "Възможно е темата за Сирия да се обсъди и в нашия парламент, защото всички с тревога следим нарастващото напрежение в Сирия". Това заяви черве...
Рим. „Италия няма да вземе участие във военна операция в Сирия без подкрепата на ООН". Това каза днес министър-председателят Енрико Лета пред „Раи Уно...
Дамаск обещава силен отпор и се кълне в победата, защото е "на страната на правото и доброто"
Русия, Великобритания, САЩ и Франция започнаха да преместват военна техника в района на Сирия. Те обаче твърдят, че маневрите не са свързани с напреже...
Органите на реда в Германия се опасяват, че евентуалното нанасяне на военен удар по Сирия може да влоши ситуацията със сигурността както в Германия, т...
Жителите на сирийската столица Дамаск се подготвят за евентуална чуждестранна интервенция. Много от тях се запасяват с храна и други стоки от първа не...
Техеран. Военната операция срещу Сирия ще има тежки последствия за региона и ще доведе Израел до „ръба на пламъците". Това каза началникът на Генералн...
Дамаск. Сирийският министър на външните работи Уалид Муалем заяви днес на пресконференция в Дамаск, че западна военна интервенция в Сирия няма да спре...
Без мандат на ООН Италия няма да участва във военна намеса в Сирия
Техеран. Иран предупреди, че се противопоставя на чуждестранна военна намеса в Сирия, пише ливанският вестник „Дейли стар". „Искаме строго да предупр...