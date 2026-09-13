Всичко за Военна Намеса

Следете всички новини, анализи и коментари за Военна Намеса. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Политика
Башар празнува рожден ден

Башар празнува рожден ден

Призив да отбележат рождения ден на президента Башар Асад бе отправен към жителите на Дамаск. Днес Асад отбеляза 48-та си годишнина на фона на все още...

11 септември | 21:00
0 коментара
7680