Неповторим Борисов! Събра очите на всички
Финал на държавното първенство за ветерани
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Финал на държавното първенство за ветерани
Георги Сърмов ще играе в Бистрица
Премиерът Борисов игра на крилото
1:1 и много пропуски в Бистрица
За две минути шампионите убиха интригата в срещата
Бойко Борисов няма да рита с бистришките тигри срещу ЦСКА. Това обяви самият той пред ПИК. Премиерът смята да участва единствено в приятелски или бла...
Пловдив. Втородивизионният "Витоша" (Бистрица) изненадващо се наложи с 1:0 над заемащия третата позиция в А група "Локомотив" (Пловдив) в мач-реванш о...
София. "Локо" (Пд) разби с 5:0 "Витоша" и гледа уверено към четвъртфиналите в турнира за Купата на България. По-интересно от случващото се на терена б...
Пловдив. Бившият министър-председател Бойко Борисов е резерва за Витоша Бистрица в двубоя от осминафиналите за Купата на България срещу Локомотив Плов...
София. Бившият премиер Бойко Борисов вече е картотекиран като професионален играч в Б група и ще се състезава за „Витоша" (Бистрица), съобщи президент...