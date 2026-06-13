Вирусолог каза кой да се пази най-много от грипа
Говори проф. Радостина Александрова
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Говори проф. Радостина Александрова
Внуари и февруари са традиционно най-силните месеци за грипа в нашата част от света
Говори проф. Радка Аргирова
Ето кои са те и как трябва да се пазим от тях според нея
Според вирусолога в момента не е необходимо да се призовава за ваксина
Хората, които са ваксинирани срещу едра шарка, би трябвало да се опазят, каза проф. Аргирова
До края на тази седмица ще имаме сериозно понижение на броя на зболелите, смята проф. Радка Аргирова
Няма сертифициран и валидиран метод за тестване, който да каже колко е необходимото количество специфични антитела, за да се считаш за предпазен от бо...
Няма възрастова група, която да е застрахована от заразяване, изтъкна проф. Радостина Александрова
Ако вирусът мутира все така, то ще трябва всяка година да се ваксинираме, казва проф. Ива Христова
Малко след Великден (4 април) ще имаме ситуация сходна на тази по време на Коледа, обяви Кристиан Дростен
Еволюционният му потенциал вече е изчерпан, казва Бруно Лина
Смятам, че е време е за равносметка след изминалата една година, заяви д-р Радка Аргирова
Това са различни варианти на вируса в различни части на света, твърди д-р Велислава Петрова
Сега е моментът разпространението да се ограничи
Това твърди единственият вирусолог в Пиринско
Коронавирусът може да има втора по-тежка вълна през зимата на 2020-2021 г.
Това съветва д-р Георги Желев, вирусолог и преподавател в Тракийския университет
Той ще се самоограничи, така както се е случвало и с други епидемии, каза вирусологът проф. д-р Златко Кълвачев