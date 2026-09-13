Дъжд от изненади за юбилея на Ветко Арабаджиев
Ослепителната му съпруга Маринела блестеше в изискана рокля от изумрудена дантела
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Ослепителната му съпруга Маринела блестеше в изискана рокля от изумрудена дантела
Нов собственик е придобил бизнеса със захарни изделия под марката КРИСТАЛ
Итой се кандидатиря за депутат след Маринела
Прибира се у дома за празниците
Снощи на бул. "Дондуков" линейката, която ги превозва, се удари странично в такси
На свобода той може да се укрие или да извърши престъпление, смятат съдиите
Бизнесменът е обвинен в данъчни престъпления и пране на пари
За всяко установено нарушение може да бъде наложена глоба от 1000 до 3000 лева
Спецсъдът обаче я остави в ареста
Според съда има опасност на свобода той да се укрие или да извърши друго престъпление
Той ще кацне на Летище "София" под конвой
В София той ще бъде задържан за 72 ч от прокурор
Решението не освобождава фамилията от заплащането на дължимите данъци, а НАП може отново да наложи възбрани
София. Столичният хотел "Кемпински-Зографски" скоро ще смени собствеността си и вероятно ще стане част от "Виктория Груп" на бизнесмена Ветко Арабаджи...