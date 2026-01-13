Дъжд от изненади за юбилея на Ветко Арабаджиев

Две големи изненади получи за 70-ия си юбилей бизнесмена Ветко Арабаджиев. Поп иконата Ищар и вечните Gipsy Kings превърнаха София в световна сцена за рождения му ден.

Израелската перла поздрави рожденика с любимата българска песен „Облаче ле, бяло“. Грандиозната изненада бе подготвена от съпругата на бизнесмена Маринела Арабаджиева, а коментарите в социалните мрежи не закъсняха: „Това парти ще се помни с години!“.

Събитието с мащабите на холивудска продукция се състоя в центъра на София, в един от най-елитните петзвездни хотели, собственост на семейството. Темата бе „Аватар“.

Още на входа гостите бяха посрещани от танцьори, маскирани като мистични създания, които позираха и се движеха като живи инсталации. Палми, прожектори, светлинни ефекти и сценография, достойна за световно турне, създаваха усещането за паралелна реалност.

Над 300 отбрани гости – бизнес елитът на България, популярни личности и приятели на семейството, пристигнали специално от Лондон и Сен Тропе, изпълниха залата. Сред тях бяха Мис България Ивайла Бакалова заедно с дъщеря си и съпруга си Веселин Денков, хазартният бос Георги Папазки, съименникът му Георги Семерджиев, бизнесдамата Ваня Червенкова, дизайнерката София Борисова и Весела Бонева.

Сред чуждестранните гости блестяха Лейди Моника Бакарди - филмов продуцент и филантроп от Италия, както и две монархически особи - принцеса от Саудитска Арабия и нейна посестрима от кралската фамилия на Тайланд, чийто баща е английски лорд. Още повече красота на празника придаваше руският топмодел Олесия Малинская.

Под ритмите на най-известните хитове на Gipsy Kings Арабаджиеви изтанцуваха страстен танц на сцената, а кулминацията настъпи, когато Ищар изпълни емблематичното „Облаче ли бяло“ в чест на 70-годишнината на милионера

Ето какво написа Весела Бонева в личния си профил по повод грандиозното парти, на което тя имаше честта да участва като изпълнител:

“Блясък, стил и незабравими моменти! София стана домакин на едно наистина специално събитие – 70-годишнината на Ветко Арабаджиев, организирана от семейство Арабаджиеви в изискания хотел "Маринела".

Имах честта да бъда част от музикалната програма на коктейла, където се преплетоха елегантност и феерия под темата "Аватар". Вечерта продължи с много светски личности и наситена със запомнящи се емоции.

Кулминацията? За моята най-голяма изненада, специални гости на събитието бяха Gypsy Kings, които аз лично видях и чух за първи път! А след това уникалната феноменална певица Иштар! Една вечер, която няма да забравим!"

