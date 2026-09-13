Вежди Рашидов надви Велислав Минеков. Решението
Минеков е осъден да плати 19 200 лева по делото, а отделно и лихви в размер на 12 438 лева
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Минеков е осъден да плати 19 200 лева по делото, а отделно и лихви в размер на 12 438 лева
Къде могат да отидат частите от монумента?
Неспиращата фиксация на Минеков върху доказания голям български художник и семейството му продължава с години
Проф. Александър Маринов коментира и инфлацията у нас
Скулпторът предаде поста в културата
Чака се окончателното решение на президента
Куриозна ситуация в Народното събрание
Председателят на Съюза на артистите публикува остро писмо
49 актьори с призив към Румен Радев
Големият актьор бесен на министъра, взе страна в скандала с Народния театър
Пусна разтърсващ пост във Фейсбук
Служебният министър заяви, че има предложения за промяна в закона за културното наследство
На събитието присъстваха Вселенският патриарх Вартоломей и официални лица от България
Държавата капитулира пред собствениците, заяви служебният министър на културата
Тази година е нулева за българската археология, избухна министърът на културата
Той замина спешно за града, тъй като тютюнев склад бе разрушаван незаконно
Проектът е задействан, включват се Обединените арабски емирства
Министърът на културата е потърсил подкрепата на Обединените арабски емирства
Осигурени пари за култура не били раздадени от кабинета на Кирил Петков
Могилата в Караново още крие тайни на траките. Кой е погребан в нея?