Три варианта за предмета "Добродетели и религии"
Красимир Вълчев каза на пресконференция, че публикуваната концепция не е окончателен проект, а “основа за обсъждане”
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Красимир Вълчев каза на пресконференция, че публикуваната концепция не е окончателен проект, а “основа за обсъждане”
Енергията на Делян Пеевски привлича, каза политологът
Кристиян Шкварек разкри каква опасност носи Радев
Правителството трябва да обърне внимание на негласуващите, смята Първан Симеонов
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Единият вариант е да се направи удължаване на действието на бюджета за 2022 г.
Кабинетът "Петков" може да падне следващата седмица
Отправната точка на лидера била коя фигура най-ярко ще се противопостави на Румен Радев
Образовнателният министър проф. Николай Денков каза какви са възможните варианти
В края на август, според ковид вълната, ще се реши дали децата да са в школата на 15 септември
Ще бъде изготвен проект за актуализация на бюджета на Държавното обществено осигуряване
Освен посочените Бета и Делта варианти са анализирани още 192 клинични проби от пациенти
Или ядрен взрив, или пандемия
Представителите на бранша заявиха, че са получили разбиране
Здравният министър се среща с представители на бранша
Това е вариант за втория срок
Какво ще бъде решено ще стане ясно в следващите дни
до служебно правителство едва ли ще се стигне, а по-скоро страната ни се е насочила към редовните избори