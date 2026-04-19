Орден за Ваньо Танов посмъртно
Президентът Росен Плевнелиев удостои посмъртно с орден „За гражданска заслуга" I степен генерал-майор Ваньо Танов за големите му заслуги и принос за у...
Близки, приятели, колеги извиха опашка пред Доходното здание в Русе, за да си вземат последно сбогом с митничар номер 1 Ваньо Танов. Пред тленните му...
Спрял да пуши за кратко след операция, после пак отварял по 3 кутии дневно Новината за започналото разследване на картела на горива го заварила в Мад...
Розалия Димитрова пое поста на директор на Агенция „Митници" след внезапната кончина на Ваньо Танов, съобщиха от агенцията. Тя има повече от 24 годин...
Сърцето на Ваньо Танов не издържа на куража и хъса му Ваньо Танов бе човек, който не само не се плашеше от битки, но и не се щадеше в тях. Като шеф н...
Шефът на Агенция Митници Ваньо Танов е починал внезапно тази сутрин. Това съобщиха пред Стандартнюз от Министерството на финансите. По първоначална и...
Средно с по 350лв, каза шефът Ваньо Танов Средно с около 350 лв. ще бъдат повишени заплатите на митническите служители. Точната сума ще бъде определе...
Корупцията в митниците не е по-голяма, отколкото в другите администрации. Това заяви пред бТВ ген. Ваньо Танов, директор на Агенция "Митници". И изтък...
Митниците поемат стопанисването на граничните пунктове от областните управи, обяви директорът на агенцията Ваньо Танов. За целта в системата се назнач...
Цената на литър бензин с акциз и ДДС е около 1,80 лева. Маржът от 45 стотинки и разликата от няколко стотинки като крайна цена говорят за картел. Това...
Приходите от такси скочиха 20 пъти, похвали се Ваньо Танов Край на кеша на митницата. От 8 часа вчера пътните и винетните такси на ГКПП "Капитан Андр...
Юлиян Mиpĸoв e нoвият нaчaлниĸ нa Mитницa Cвилeнгpaд. Toвa cъoбщи тaзи cyтpин диpeĸтopът нa Aгeнциятa Baньo Taнoв в ефира на Нова телевизия. Танов e н...
Само ден след като край южната ни граница премиерът Бойко Борисов заяви "Моите уважения към митничарите, но им готвя такива мерки", чистката в Свиленг...
Със "Златен скункс" се сдоби шефът на митниците Ваньо Танов. Боби Ваклинов от предаването "Господари на ефира" успял да го издири и да му връчи статуе...
Свиленград. Със заповед на директора на Агенция "Митници" Ваньо Танов е обявен нов конкурс за шефското място на звеното в Свиленград. Сред като два п...
София. "До момента „дупката" в Агенция ‚Митници" е точно 617 милиона лева, в края на август. Това е, което сварвам, и това е, което трябва по някакъв...
София. Държавният глава Росен Плевнелиев защити връщането на Ваньо Танов начело на Агенция "Митници", като заяви, че не познава по-достойна кандидатур...
София. "Аз поемам отговорността. Разбира се, че медиите ще ме нападат и аз не съм изненадан от това, защото в крайна сметка нашето правителство дойде...
Подобряване на приходите ще се забележи от октомври, заяви Ваньо Танов Около 1 млрд. лв. ще бъде неизпълнението на приходите на митниците до края на...
София. „Заварих митниците в ужасно състояние. В момента те са на ниво 90-те години, след като всички структури са направени да бъдат неработоспособни....