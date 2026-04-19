Лекар към чалгарите с думи, които хващат за гушата
Ще си избирате личен лекар от Топлофикация, ще ви имунизират от Енергото или ще Ви оперират от ВиК, написа Ваньо Шарков
Лоша организация на работата в лечебните заведение е причината за образуването на опашки от пациенти заради тестването на системата за идентификация....
Съдов хирург оперира във Враца и в същото време преглежда пациенти в Шумен. Резултатът от измамата е източване на здравната каса с 200 000 лева. Фрапи...
Заболяванията, за които НЗОК заплаща, ще се разделят на два пакета - основен и допълнителен. Промяната трябваше да се случи този април, но се отложи,...
Болница у нас е с прекратен договор, защото там са отчитани пациенти, които дори и не знаят къде се намира тя. Това разкри зам.-министърът на здравео...
Пресконференцията бе водена от Ваньо Шарков, тъй като министър Москов е тръгнал по спешност за София
Държавата ще осигури целево финансиране за онкоболниците, които са назначили психолози и социални работници. Това гласят част от новите правила, които...
Има тежката диспропорция по отношение на болничната помощ. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков пред БНТ. "Имаме регио...
Министерството на здравеопазването ще сезира прокуратурата за всяване на паника по скандала с ваксините. Това заяви зам.-министърът на здравеопазванет...
Намаляването на болничните легла в страната, които са в повече, ще стане постепенно по заявки от регионалните Здравни каси, поясни зам.-здравният мини...
Няма да събираме пръстови отпечатъци, а ще спрем измамите с хоспитализации Цял свят се бори с вредните храни, защо ние да изоставаме, пита зам.-минис...
За лекари само във Варна учат 1200 чужденци от 44 държави Общопрактикуващите лекари ще имат възможност да специализират по-лесно. Това съобщи зам....
480 хиляди лева ще даде държавата за лечението на бежанците у нас през тази година. Това стана ясно по време на заседание на парламентарната комисия п...
"Увеличихме заплатите в системата на спешната помощ с 20 % в началото на тази година.От началото на тази година няма лекар в системата, който да започ...
При посещението си в Добрич зам.-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков съобщи, че всички проби за антракс на хора от Варненско, които са конс...
"Към момента нещата в Млада гвардия са овладени". Това заяви пред Нова тв заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков по повод ситуацият...
София. Точно колко пари ще получи България от ЕК за Спешна помощ и каква част ще бъдат използвани през тази година ще стане ясно през март, заяви зам....
София. „Вярвам на колегите от Спешна помощ, не на г-н Местан, че е толкова загрижен за тези неща, за които говори". Това заяви зам.-министърът на здра...
София. Едно от нарушенията при случая с починалото осемгодишно дете в разградската болница "Свети Иван Рилски" е консултацията по телефона с дежурния...
София. "Още от следващата година ще увеличим заплатите в "Спешна помощ"", обеща от ефира на БНТ зам.-министърът на здравеопазването Ваньо Шарков. "Те...