5 съвета на Уорън Бъфет за щастие и успех
Голяма част от мъдростта му няма нищо общо с борсата
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Голяма част от мъдростта му няма нищо общо с борсата
Легендарният инвеститор запазва контролния си пакет и предава управлението на Грег Ейбъл от 1 януари 2026 г.
Светът няма да е по-добър, ако стана по-богат, казва Оракулът от Оклахома
Магнатът отбеляза, че след това той ще бъде на разположение като съветник
Гpeг Eйбъл прави първата си крачка в света на най-големите
Той заявява, че е променял завещанието си няколко пъти
Натовари децата си с голяма отговорност
Чарлз Мънгър си отиде на 99 години
Няма да повярвате, че дълги години е използвал телефон за около 20 долара
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Основателя на "Тесла" има около 230 милиарда долара
Кредото на милиардера е: Купувай ценни книжа евтино и чакай
пoдaвa ocтaвĸa ĸaтo пoпeчитeл в eднa oт нaй-гoлeмитe чacтни блaгoтвopитeлни opгaнизaции в cвeтa
Акциите му подскочиха така, че не ги хванаха
Начело на компанията му застава вицепрезидентът Грег Абел
Магнатът се нареди до елитната компания
Инвестира сериозно в три други компании
Пусна му специално видео
Конгломератът Berkshire Hathaway има собственост в три от четирите най-големи американски банки