Краят на една епоха! Започна голямото оттегляне на Уорън Бъфет

Уорън Бъфет – един от най-влиятелните инвеститори в историята и символ на дългосрочния капиталов успех – ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор на холдинговата компания „Бъркшър Хатауей“ в края на декември. Новината, потвърдена от самия Бъфет в писмо до акционерите, отбелязва края на една ера, но не и на влиянието му.

Бъфет ще запази „значителна част“ от своите акции, което ще му позволи да продължи да има решаваща дума в управлението на компанията, съобщава Франс прес.

Плавен преход и доверие в наследника

В писмото си до акционерите Бъфет уверява, че ще задържи акциите си, докато инвеститорите не се убедят в способностите на неговия наследник – Грег Ейбъл, който ще поеме ръководството на холдинга от 1 януари 2026 г.. Според Бъфет това „няма да отнеме много време“.

Към края на октомври легендарният инвеститор притежава около 38% от акциите „клас А“ – тези с най-висока тежест, даващи 10 000 пъти повече право на глас от обикновените акции „клас Б“. Така Бъфет запазва около 30% от общата гласова сила в компанията – позиция, която му гарантира стратегически контрол и след официалното му оттегляне.

Той подчертава, че решението е част от внимателно подготвен преход, планиран заедно с покойния му дългогодишен партньор Чарли Мънгър, починал през 2023 г. „Децата ми подкрепят Ейбъл на 100 процента, както и директорите на „Бъркшър Хатауей“, посочва Бъфет, припомняйки, че две от трите му деца са членове на борда и притежават акции чрез собствените си фондации.

Краят на една ера, но не и на влиянието на Бъфет

Грег Ейбъл, квалифициран счетоводител с богат управленски опит, се присъединява към групата още през 1999 г., когато „Бъркшър Хатауей“ придобива енергийната компания „МидАмерикан Енерджи“ (MidAmerican Energy). Той се издига в структурата на холдинга и през 2021 г. Бъфет официално го посочва за свой наследник, макар и без конкретна дата за предаване на поста – до днес.

С напускането си от оперативното ръководство Бъфет слага край на една 72-годишна кариера, през която превърна „Бъркшър Хатауей“ от текстилна компания в глобален конгломерат с активи в десетки индустрии – от застраховане и енергетика до железопътен транспорт, търговия на дребно и инвестиции в компании като Apple, Coca-Cola и American Express.

Макар да няма повече да присъства на ежегодните събрания на акционерите в щата Небраска, които събират хиляди почитатели, Бъфет ще продължи традицията си да публикува годишно писмо до акционерите около Деня на благодарността – документ, който отдавна е настолно четиво за инвеститори по целия свят.

Новият курс на „Бъркшър Хатауей“

Решението на Бъфет бележи началото на нова епоха за „Бъркшър Хатауей“, но с гарантирана приемственост. Оттеглянето му не означава загуба на контрол – напротив, структурата на собствеността му позволява да остане водещ глас в стратегическите решения.

Акционерите гледат на промяната с внимание, но и с умерен оптимизъм. Анализатори коментират, че Грег Ейбъл – известен с дисциплиниран управленски стил и задълбочени познания по енергийна политика и корпоративни финанси – е „естественият наследник“ на философията на Бъфет за стойностно инвестиране и дългосрочна устойчивост.

Така, дори след официалното си оттегляне, „Оракулът от Омаха“ остава не само най-влиятелният акционер, но и моралният архитект на компанията, която продължава да следва неговия непоколебим принцип: „Инвестирай само в това, което разбираш.“

