Краят на една епоха! Започна голямото оттегляне на Уорън Бъфет
Легендарният инвеститор запазва контролния си пакет и предава управлението на Грег Ейбъл от 1 януари 2026 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за Бъркшър хатауей. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Легендарният инвеститор запазва контролния си пакет и предава управлението на Грег Ейбъл от 1 януари 2026 г.
Магнатът отбеляза, че след това той ще бъде на разположение като съветник