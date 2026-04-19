Джулиан Асандж се призна за виновен, но го пуснаха у дома
Вашингтон обвинява Асандж, че е откраднал и публикувал секретни документи от военните операции в Ирак и Афганистан
Следете всички новини, анализи и коментари за Уикилийкс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вижте мейлите ТУК "Уикилийкс" (Wikileaks) пусна близо 300 000 мейли и десетки хиляди документи на Партия на справедливостта и развитието (ПСР), управ...
Сайтът WikiLeaks публикува над 1000 имейла от частния сървър на Хилари Клинтън. Повечето от тях засягат войната в Ирак. Все още не е ясно дали данните...
US govt funded #PanamaPapers attack story on Putin via USAID. Some good journalists but no model for integrity. pic.twitter.com/5MnZbB6Zwz — Wiki...
Основателят на сайта Уикилийкс Джулиан Асандж ще напусне посолството на Еквадор в Лондон в петък (5 февруари) и ще приеме да бъде арестуван от британс...
Порталът Уикилийкс направи достояние 30-часов аудиозаписи за корупцията в Белия дом. Според публикуваните данни 13 чиновници от администрацията на пре...
Полицията слага край на денонощното следене на основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асанжд. През 2012 година той потърси политическо убежище в посолствот...
"Уикилийкс" предлага награда от 100 000 евро на всеки, който предостави оригиналния текст от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции...
Франция е отказала политическо убежище на основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асанж, тъй като ситуацията му не представлява "непосредствена опасност". И...
Американската Агенция за национална сигурност (АНС) е шпионирала министерство на финансите на Франция. Тези нови разкрития представи „Уикилийкс" късно...
Да си създадат фалшив профил в социална мрежа, който да потвърждава прикритието и да не носят електронни устройства като телефони, таблети и лаптопи,...
Кито. Еквадор удължи за неопределен срок предоставеното политическо убежище на основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асанж. "Оставяйки верни на традицият...
Основната дейност на компанията "Гугъл" е да събира разузнавателни данни, заяви основателят на организацията Уикилийкс Джулиан Асандж в интервю за Би...
Информаторът на WikiLeaks има трансполова идентичност - съзнание на жена, родена в мъжко тяло
Спецслужбите на САЩ и Великобритания са шпионирали както сътрудниците на "Уикилийкс", така и неговите редовите читатели на сайта, информира ИТАР-ТАСС....
Той е дигитален дисидент, хвали го шефът на форума
Форт Мийд. Американският войник Брадли Манинг беше осъден на 35 години затвор за предаването на масив от секретни правителствени документи на сайта Уи...
Днес решават съдбата на бившия американски войник Брадли Манинг, който предаде поверителна информация на „Уикилийкс". В 17 часа българско време ще бъд...
Форт Мийд. Информаторът на Уикилийкс Брадли Манинг, който миналия месец беше осъден за предаването на огромно количество секретни документи, се извини...
Привърженици на Брадли Манинг, американският войник, който е подсъдим за предаване на поверителни документи на сайта Уикилийкс, внесоха днес в Нобелов...