Слаби ангели или златни кокошки?
Съдебни процеси за сексуален тормоз помрачават славата на звезди от киното и шоубизнеса
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Съдебни процеси за сексуален тормоз помрачават славата на звезди от киното и шоубизнеса
Ще се оттегли от заниманието си да снима филми и да посвети повече време на писането
Великият кинаджия разкрива тайни от живота си в "Само да вметна"
Великият кинаджия с първо интервю от 30 години насам
Нов документален филм разглежда обвиненията по адрес на режисьора в сексуално посегателство
Документална тв поредица се опитва да разнищи семейната драма на култовия режисьор
Култовият режисьор държи рекорда за най-много номинации за "Оскар" за най-добър оригинален сценарий
Новият филм на култовия режисьор "Фестивалът на Рифкин" откри фестивала в Сан Себастиан
Гледаме пет шедьовъра на култовия режисьор
На фестивала ще се състои световната премиера на „Rifkin’s Festival“
Култовият режисьор е започнал да се съмнява в качеството на работата на Ронън Фароу
Не ме дразнят нападките и публичното мнение, признава култовият режисьор
Никога не съм бил удовлетворен като артист, признава култовият режисьор
Книгата беше бойкотирана от сина му Ронан Фароу
Всички права ще бъдат върнати на световноизвестния режисьор
75 души от „Hachette Book Group“ не желаят мемоарите на великия режисьор да видят бял свят със знака на тяхната фирма
Компанията не изпълнила договор след обвиненията срещу режисьора в сексуален тормоз
Не съм пипвал компютър през живота си, казва легендарният режисьор Уди Алън е синоним за високо майсторство, арт висота, свежарски хумор и по-голяма...
Кристен Стюарт, Уди Алън, Блейк Лайвли, Джеси Айзенбърг и Кори Стол (от ляво на дясно) откриха днес фестивала
Не ми се снимат велики филми, оправдава се геният, който е привикал Майли Сайръс за новата си авантюра Уди Алън не спира да изненадва феновете си. То...